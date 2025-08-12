快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄立委林岱樺8月7日參加餐會，會中宣布她民調第一，會參選高雄市長到底。記者劉學聖／攝影
高雄立委林岱樺8月7日參加餐會，會中宣布她民調第一，會參選高雄市長到底。記者劉學聖／攝影

高雄市立委林岱樺爭取民進黨高雄市長提名，日前甫宣示未被停權，參選到底，今天又遭媒體爆料她與通法寺住持釋煌智關係曖昧，以「小女子」及「老公」互稱。林岱樺嚴正澄清，相關內容是對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

鏡週刊最新報導指稱，林岱樺遭檢方起訴，調查過程中，專案小組還原她與釋煌智手機及社群網路對話紀錄發現，兩人近期約有400則訊息，林會以「愛您的小女子」自稱，且以「老公」稱呼釋煌智，另有其他不少親密用語的曖昧內容，遭疑關係密切。

針對週刊報導內容，林岱樺辦公室一早發出三大聲明表示，一、起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

二、雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。三、特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

林岱樺 釋煌智

