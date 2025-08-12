快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

浮報薪資通聯全遭爆 林岱樺：暗黑勢力人格抹殺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺因詐領助理費案遭起訴，高雄市長參選之路埋下變數。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，鏡週刊報導，此案進入法院審理後，院方卷證顯示，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅在公事上儼然如林的地下總幹事，掌金流、經費核銷及人事大權，二人私下互動、對話更「超乎一般人交情」。林岱樺辦公室聲明，特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

林岱樺指出，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

林岱樺說，雖然遭受億百千劫，但為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

林岱樺

延伸閱讀

林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」

影／選到底！林岱樺表態不會退選 陳其邁說話了

民進黨廉政會沒有停權 林岱樺表態繼續參選高市長

影／林岱樺燦笑比愛心 「未被停權、繼續參選高雄市長」

相關新聞

誰選國民黨主席？盧秀燕避談 朱立倫連任機會增

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，她昨清晨自澳洲返台時，未正面回覆，只強調「眼前最重要的是防颱」。藍營傳出，現任黨主席...

黃國昌表態選新北 強調與國民黨「願意談、也可以談」

民眾黨主席黃國昌前天定調維持不分區立委兩年條款後，昨天表態參選新北市長。他表示，要讓自己成為最好的選項，這個目標從未改變...

浮報薪資通聯全遭爆 林岱樺：暗黑勢力人格抹殺

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，鏡週刊報導，此案進入法院審理後，院方卷證顯示，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋...

罷免戰密碼／823七席都沒戲？三關鍵仍可能「破蛋」

第二波「大罷免」即將在8月23日投票。由於第一波大罷免的「24+1」全部罷免失敗，而第二波大罷免的7席，原本就是連署較為不順利的選區，加上第一波大罷免的挫敗，要達成「零的突破」機會不大。不過，總結第一波大罷免的各項數據，加上客觀情境有所不同，第二波大罷免仍存在過關可能。其中有二個選區，將是重要指標。

劉世芳：政府承認中華人民共和國

民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注陸配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委？內政部長劉世芳昨表示，依「國籍法」，就職一...

新聞眼／劉世芳承認說 違憲後座力 賴政府有準備？

內政部長劉世芳昨脫口而出「站在中華民國政府立場，是承認中華人民共和國的」，一語震驚兩岸；由內政部長逕行宣布承認「中華人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。