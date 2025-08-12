浮報薪資通聯全遭爆 林岱樺：暗黑勢力人格抹殺

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，鏡週刊報導，此案進入法院審理後，院方卷證顯示，林岱樺與通法寺住持釋煌智關係密切，釋煌智不僅在公事上儼然如林的地下總幹事，掌金流、經費核銷及人事大權，二人私下互動、對話更「超乎一般人交情」。林岱樺辦公室聲明，特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。

林岱樺指出，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

林岱樺說，雖然遭受億百千劫，但為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

