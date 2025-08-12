聽新聞
新聞眼／劉世芳承認說 違憲後座力 賴政府有準備？

聯合報／ 本報記者廖士鋒

內政部長劉世芳昨脫口而出「站在中華民國政府立場，是承認中華人民共和國的」，一語震驚兩岸；由內政部長逕行宣布承認「中華人民共和國」，在政治上堪稱是極大的跳躍，更是明顯違法、違憲。

劉世芳說法駭人聽聞，但在前總統蔡英文二○二一年國慶日拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，民進黨政府對大陸地區的定位就已愈來愈偏離憲法。

憲法增修條文將中華民國分為「自由地區」與「大陸地區」，大法官也曾在釋字三二八號強調中華民國領土「固有疆域範圍」之界定，為重大政治問題，不應由釋憲機關予以解釋，駁回十餘位民進黨立委的釋憲聲請。法定程序既如此嚴謹，遑論是職司「全國內務行政業務」的內政部長可隨口解釋？

劉世芳談話不只違憲，還直接違背了賴總統對於「維持現狀」的允諾，以及陸委會一再提出的我方政府向大陸釋出「善意」和「不挑釁、不冒進」政策方向。賴政府若無視此番違憲言論後座力，真準備好面對更嚴峻兩岸情勢？

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

劉世芳稱政府承認中華人民共和國 蕭旭岑批違憲閣員應下台

行政區劃法何時上路？ 立委盼設日出條款

僑民役男返台新規挨轟 劉世芳：防止假僑民真逃兵

誰選國民黨主席？盧秀燕避談 朱立倫連任機會增

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，她昨清晨自澳洲返台時，未正面回覆，只強調「眼前最重要的是防颱」。藍營傳出，現任黨主席...

黃國昌表態選新北 強調與國民黨「願意談、也可以談」

民眾黨主席黃國昌前天定調維持不分區立委兩年條款後，昨天表態參選新北市長。他表示，要讓自己成為最好的選項，這個目標從未改變...

劉世芳：政府承認中華人民共和國

民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注陸配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委？內政部長劉世芳昨表示，依「國籍法」，就職一...

觀察站／黃選新北試水溫 藍寸土不讓也難

民眾黨主席黃國昌昨天接受專訪，具體表態投入新北市長選舉，且要成為新北市長的最好選項。不過，從主客觀現實來看，黃國昌參選新...

黃國昌表態參選2026年新北市長 最新形象封面相片曝光

民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，晚間隨即在臉書換上新版大頭貼與封面照片，背景寫道「一個更好的選擇，一個更好的新北」...

