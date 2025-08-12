新聞眼／劉世芳承認說 違憲後座力 賴政府有準備？

內政部長劉世芳昨脫口而出「站在中華民國政府立場，是承認中華人民共和國的」，一語震驚兩岸；由內政部長逕行宣布承認「中華人民共和國」，在政治上堪稱是極大的跳躍，更是明顯違法、違憲。

劉世芳說法駭人聽聞，但在前總統蔡英文二○二一年國慶日拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」後，民進黨政府對大陸地區的定位就已愈來愈偏離憲法。

憲法增修條文將中華民國分為「自由地區」與「大陸地區」，大法官也曾在釋字三二八號強調中華民國領土「固有疆域範圍」之界定，為重大政治問題，不應由釋憲機關予以解釋，駁回十餘位民進黨立委的釋憲聲請。法定程序既如此嚴謹，遑論是職司「全國內務行政業務」的內政部長可隨口解釋？

劉世芳談話不只違憲，還直接違背了賴總統對於「維持現狀」的允諾，以及陸委會一再提出的我方政府向大陸釋出「善意」和「不挑釁、不冒進」政策方向。賴政府若無視此番違憲言論後座力，真準備好面對更嚴峻兩岸情勢？

商品推薦