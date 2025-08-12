聽新聞
劉世芳：政府承認中華人民共和國

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷林銘翰鄭媁張文馨／台北報導

民眾黨定調維持不分區立委兩年條款，外界關注陸配李貞秀能否遞補民眾黨不分區立委？內政部長劉世芳昨表示，依「國籍法」，就職一年內須放棄外國籍；她還說，政府立場是「承認中華人民共和國的」。民眾黨嗆劉：「是口誤還是法盲？」馬英九基金會執行長蕭旭岑則批，如此違憲言論已不配當部長。

劉世芳指出，國籍法第廿條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就職或到職前辦理放棄外國國籍，並於就職或到職日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

媒體追問，中華人民共和國在憲法上是否是一個國家？劉世芳表示，憲法增修條文、歷屆總統講話都非常清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬；站在中華民國政府角色上，「是承認中華人民共和國的」。

有村長因未放棄中國國籍遭解職，劉世芳重申，陸配參選或就職相關規定，是依兩岸人民關係條例、國籍法，民選公職須效忠中華民國，「不允許效忠兩個不同國家」。

對於劉世芳聲稱「承認中華人民共和國」，民眾黨發言人張彤質疑，到底是口誤還是法盲？中華民國憲法、兩岸條例皆有清楚載明「大陸地區不是外國」，也就是憲法不承認中華人民共和國為國家，現在單憑一句話就可以超越憲法，「難道劉部長下一步準備要去面試大法官？」

蕭旭岑批評，劉世芳言論是違反中華民國憲法的「新兩國論」，劉在國會殿堂胡說八道，已經不配擔任內政部長。

