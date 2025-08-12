聽新聞
觀察站／黃選新北試水溫 藍寸土不讓也難

聯合報／ 本報記者李光儀

民眾黨主席黃國昌昨天接受專訪，具體表態投入新北市長選舉，且要成為新北市長的最好選項。不過，從主客觀現實來看，黃國昌參選新北市長的機會不大，但他搶先表態，讓人好奇二○二六選戰，民眾黨要如何布局？

黃國昌在專訪，至少透露兩個重要訊息：第一，民眾黨是以「取得行政權」為目標，以此推論，民眾黨投入二○二六地方選舉的強度，將會高於以往；第二，在民眾黨可能參選的縣市裡，黃除了點到雙北，還有宜蘭、嘉義、新竹市，這都是過去外界討論過的。唯一沒見諸媒體的，是他也點了彰化縣。

這一年多來，藍白陣營在立法院緊密合作，大罷免更有賴民眾黨全力反罷，給了民進黨致命一擊。對國民黨而言，無論從未來制衡民進黨、重新執政角度，或者「投桃報李」，二○二六都斷無可能「寸土不讓」。問題只是哪裡可以讓？哪裡不能讓？

黃國昌在專訪裡點了雙北，但國民黨要讓雙北，幾乎毫無可能。如無意外，台北市由蔣萬安爭取連任態勢明顯；新北雖然侯友宜兩任屆滿，但目前藍營聲勢最強的李四川，支持率輾壓各黨候選人，且新北是人口最多的直轄市，即使沒有適宜人選，國民黨禮讓的可能性也不大。除非民眾黨真的要拚得魚死網破，讓民進黨坐收漁利，否則黃國昌選新北，恐怕仍將止步於「討論」。

更何況，在藍白合的領域，黃國昌是否把目光放在「參選新北市長」，也不無疑問。二○二八「盧黃配」在政壇討論已久，黃國昌如果堅持選新北，不但當選機率不高，也等於放棄二○二八「藍白配」機會。

但彰化的情況則大不相同。首先，彰化是除了六都以外人口最多的縣市，同時也是民眾黨較弱的「非都會區」。客觀上，國民黨的王惠美已兩任屆滿，到底誰接班，地方仍喬不攏；相較國民黨都屬「地方派系型」的人選，張啓楷的個人條件並不差，且有地緣關係，如果拿下彰化，將意味民眾黨的政治版圖瞬間擴張不少。

當然，國民黨主觀上，願意讓出彰化的可能性不高，而這也可能是黃國昌要特別點「雙北」的原因。畢竟在談判桌上，如果國民黨拒絕了台北、新北，還能連彰化都拒絕嗎？

