黃國昌表態選新北 強調與國民黨「願意談、也可以談」

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭鄭媁唐筱恬劉懿萱王慧瑛戴永華／連線報導
民眾黨主席黃國昌（右二）出席宜蘭核三延役健走，可能選縣長的立委吳宗憲（左二）、議長張勝德（左）及民眾黨縣黨部主委陳琬惠（右）到場。記者戴永華／攝影
民眾黨主席黃國昌（右二）出席宜蘭核三延役健走，可能選縣長的立委吳宗憲（左二）、議長張勝德（左）及民眾黨縣黨部主委陳琬惠（右）到場。記者戴永華／攝影

民眾黨主席黃國昌前天定調維持不分區立委兩年條款後，昨天表態參選新北市長。他表示，要讓自己成為最好的選項，這個目標從未改變。他並向國民黨喊話，稱自己向來保持善意跟誠意，希望在野共推最強人選，不過理解國民黨家大業大，兩黨之間「願意談、也可以談」。

針對黃國昌的說法，國民黨昨暫無回應，但黨務人士私下表示，未來新一屆黨主席接任，藍白會持續密切對話。

民眾黨秘書長周榆修昨天下午受訪時說，縣市長選舉取決於候選人本身條件、在野政黨競合問題，新北市長這一場選戰不好打，先是看如何有能力拿到門票，再來與國民黨坐下來談合作；不過，國民黨目前面臨主席換屆的問題，預判深水區約將落在十月中旬到十一月。

黃國昌昨天上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及民眾黨維持不分區立委兩年條款，現任立委將在明年一月卅一日離開國會，他說接下來會有更重要的戰鬥位置，也就是要拿到行政權，首先要著眼二○二六年縣市長選舉，自己也將會投入新北市長選戰，不過從來沒有排斥「在野共推最強人選」，因為三人競選風險將會非常高。

黃國昌點名，民眾黨立委張啓楷很有資格擔任縣市長，包括嘉義市、彰化縣都願意跟國民黨開誠布公地談；宜蘭縣長部分，前立委陳琬惠先前參選也取得不錯成績，民眾黨的態度就是「願意談、可以談」，與此同時積極準備，因為勝利不會天上掉下來。

國民黨立委徐巧芯表示，此番說法是好事一樁、好的開始，藍白兩黨過去在立法院、反惡罷，都合作得很好，未來在選舉應該著眼於大局，思考如何讓反綠陣營極大化，找出最強且能贏的人作為代表，這才是其中關鍵。

國民黨立委洪孟楷也是新北市長熱門人選，他說，藍白合作是勝利方程式之一，不只新北，其他縣市也要有合作默契，他的態度是挺民調最高、最有機會贏的人，縱觀近期民調，目前藍營最強棒是台北市副市長李四川。

國民黨新北黨部主委黃志雄直言，藍白合作是趨勢，但市長選舉整體規畫落在明年，現在談還有點早。國民黨前秘書長李乾龍說，黃國昌沒說一定會參選，國民黨不必太緊張。

民進黨團幹事長吳思瑤分析，黃國昌前天拍板執行兩年條款，如今順勢宣布角逐新北市長，從這兩個訊息看來，可見黃的個人政治盤算、個人政治利害，是他心中第一考量。

宜縣長３可能人選同台

民眾黨主席黃國昌昨下午到宜蘭出席核三延役健走，藍白被點名可能參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德及民眾黨縣黨部主委陳琬惠都到場。

談及二○二六宜蘭選舉，黃國昌強調，非常樂於與國民黨討論出最好合作模式；吳宗憲強調「合作就對了」；陳琬惠說，雙方高層應坐下來談，二○二六及二○二八年選舉推出最好人選。

