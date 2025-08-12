誰選國民黨主席？盧秀燕避談 朱立倫連任機會增

台中市長盧秀燕傳出不參選國民黨主席，她昨清晨自澳洲返台時，未正面回覆，只強調「眼前最重要的是防颱」。藍營傳出，現任黨主席朱立倫連任機會不低，朱扛得起財務需求，加上任內藍營拿下四都、成為國會最大黨，七二六反罷免也告捷，亦可穩定局勢；近盧人士也認同維持現況。朱立倫昨不表示意見。

盧秀燕昨清晨抵台，媒體詢問是否不參選國民黨主席？盧表示，「眼前最重要的事情是防颱，上周雖然都在澳洲，有確實掌握台灣與颱風動態，楊柳颱風非常強勁，正對著台灣而來，市府團隊及時趕回，最重要的工作就是加強防颱應變」。

朱立倫雖拋出交棒意願，但黨內傳出，朱續任黨主席的呼聲漸高。據了解，朱立倫七二六投票前，曾在台中與盧秀燕密會，朱探詢盧的參選意向，盧力促朱再選黨主席，八二三第二波罷免投票後，只要盧秀燕出面力挺朱立倫，朱續任的可能性再度升高。

黨內人士分析，朱立倫對國民黨「沒有功勞也有苦勞」，但近期其團隊在罷免綠營立委、特別條例等議題操作爭議不斷，若續任，幕僚恐須調整。另有知情者透露，朱長期承擔龐大財務壓力，外界批評聲浪不減，他本人也曾流露倦勤之意。

盧秀燕不選黨主席，藍營地方首長蔣萬安、侯友宜、張善政與台中市前市長胡志強等人都被點名。蔣萬安昨僅說，颱風要來，正全心專注在防颱整備，南部也還在災後復原中，應該專注在這些議題上。近蔣人士透露，蔣現階段完全沒有考慮要參選。

侯友宜受訪表示，現階段把握當下，認真打拚，在崗位上認真為人民做事。張善政表示，就國民黨來講，當務之急是把八月廿三日反罷免，還有核三重啟公投先作好，其他的事情以後再講。胡志強表示，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，沒這個打算，他支持世代交替，讓年輕人出來最好。

表態角逐黨主席的彰化縣前縣長卓伯源說，仍期待盧能出來領導國民黨。前立委鄭麗文說，盼盧早點決定，若盧不選，她會認真思考是否投入黨主席選舉。

商品推薦