黃國昌表態參選2026年新北市長 最新形象封面相片曝光

民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，晚間隨即在臉書換上新版大頭貼與封面照片，背景寫道「一個更好的選擇，一個更好的新北」等文字。

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及有意投入2026年新北市長選舉，希望讓自己成為最好的選項，喊話在野陣營共推最強候選人。

黃國昌晚間換上封面照片的貼文一出，吸引不少支持者前來留言，民眾黨立委林憶君也在下方「主席帥幾點的」；民眾黨國際部主任林子宇也留言「顏值也勝太過分了吧」。 民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，晚間隨即在臉書換上新版大頭貼與封面照片。圖／取自黃國昌臉書

