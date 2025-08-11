高等法院駁回柯文哲抗告確定 民眾黨嗆檢審聯手：絕對不會投降屈服

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲至今羈押禁見。圖／聯合報系資料照
有關台灣高等法院駁回台北市前市長柯文哲抗告，台灣民眾黨今天說，民眾黨感到憤怒且無法接受，高院再度搬出例稿無視抗告理由，檢審聯手濫權無限期羈押柯文哲，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基的卑劣行徑，民眾黨絕對不會投降屈服。

台北地方法院審理京華城案，先前裁定柯文哲、台北市議員應曉薇延長羈押禁見2個月，高等法院今天駁回2人所提抗告，即羈押禁見2個月確定。

民眾黨發言人張彤晚間透過聲明表示，針對高等法院駁回柯文哲提出的抗告，再次赤裸裸地暴露司法徹底淪為政治工具，民眾黨憤怒且無法接受。

民眾黨指出，柯文哲遭到政治性羈押長達近1年，高等法院又搬出「犯罪嫌疑重大、羈押原因仍在」的例稿，駁回理由模糊不清、全盤複製貼上檢方及下級審的意見，選擇視而不見柯文哲提出的抗告理由，繼續踐踏憲法保障人權的原則，檢審聯手濫權無限期羈押柯文哲。

民眾黨說，京華城案從公開審理至今，全國人民看到檢辯持續爭執「都市計畫法」第24條的適用，在法源都沒有釐清的狀況之下，剝奪柯文哲人身自由長達近12個月，更用最嚴厲手段迫害柯文哲，還有最不知羞恥的方式執行賴政府意志，持續踐踏本來就脆弱的司法公信力。

民眾黨指出，柯文哲上周嚴厲正告台北地檢署「別再唾面自乾」，審判長江俊彥諭知持續羈押柯文哲的理由，白話文就是年初兩度裁定交保、最後耐不住檢方怒嗆會無止盡抗告，最後改裁羈押的那句「尊重審級制度」。

民眾黨說，最高法院2012年就做出決議，法院職權調查僅限「對被告利益而攸關之事項」，也就是法院不是檢方的共同辦案人，如果各審級法官只會「尊重審級」，不僅是自廢武功，更是背離憲法的獨立審判義務，繼續讓司法蒙塵，民眾黨將以具體行動支持柯文哲。

民眾黨強調，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑，「我們絕不會投降、絕不屈服。」

