高院駁回柯文哲抗告 民眾黨：憤怒、無法接受
民眾黨今天說，針對台灣高等法院駁回前主席柯文哲提出的抗告，又再次赤裸裸的暴露司法徹底淪為政治工具的醜態，民眾黨憤怒且無法接受，將以具體行動支持柯文哲，面對民進黨政府濫用司法整肅政敵，絕不投降、屈服。
北院審理京華城案裁定柯文哲、應曉薇自2日起延長羈押禁見2個月。2人不服提起抗告，高院今天認定原裁定並無違法或不當，駁回抗告，即延長羈押禁見2個月確定。
民眾黨晚間透過媒體群組表示，柯文哲已遭政治性羈押長達近1年，高院又搬出「犯罪嫌疑重大、羈押原因仍在」的例稿，駁回理由模糊不清、全盤複製貼上檢方、下級審的意見，選擇視而不見柯文哲提出的抗告理由，踐踏憲法保障人權的原則，檢審聯手濫權、無限期羈押柯文哲。
民眾黨說，從公開審理至今，全台灣人民看到的是，檢辯竟持續爭執都市計畫法第24條的適用，連法源都沒釐清的狀況下，卻剝奪柯文哲人身自由近12個月，用最嚴厲手段迫害柯文哲、用最不知羞恥的方式執行賴政府意志，踐踏本就脆弱的司法公信力。
民眾黨表示，將以具體行動支持柯文哲，對於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞民主法治根基的卑劣行徑，絕不會投降、絕不屈服。
