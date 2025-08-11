快訊

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

川普將出動國民兵！進駐華府維護治安 稱「街頭犯罪完全失控」

遭冷凍封殺1年！吳宗憲第4個女兒不忍了 心死斷絕「父女關係」

民進黨辦堅韌之島座談 聚焦台菲抵禦威權干預

中央社／ 台北11日電

民進黨國際事務部日前舉辦「堅韌之島座談：永續民主對話」，以「民主前線的保衛戰：台灣與菲律賓抵禦威權干預的挑戰與反擊」為題，邀集台灣與菲律賓政要、專家及公民社會代表，共同探討威權勢力擴張對兩國民主發展的衝擊。

民進黨今天發布新聞稿指出，座談在9日舉行，由遠景基金會執行長賴怡忠主持，外交部政務次長陳明祺、亞洲自由民主聯盟前主席暨菲律賓參議員彭吉利南（Francis Kiko Pangilinan）、台灣資訊環境研究中心共同主持人游知澔、菲律賓駐台代表葛若菲（CheloyE. Velicaria-Garafil）等人出席。

民進黨國際部代理主任陳文昊表示，台灣與菲律賓作為印太前線的民主夥伴，正承受來自中國日益複雜且隱蔽的威脅，包括AI生成內容、假帳號與操弄輿論的敘事，企圖侵蝕民主正當性。台菲在歷史上同源於南島語族的遷徙與文化脈絡，如今更共同面對中國的政治與資訊滲透威脅。

菲律賓駐台代表葛若菲開場致詞強調，兩國都承受虛假訊息、認知作戰等多元影響手段的衝擊，必須持續攜手守護共同的民主價值與區域安全，並深化各層次合作交流。

彭吉利南分享，他在今年5月的菲律賓參議員選舉中，有效地應用台灣打擊假訊息的原則與經驗抗衡各種錯假資訊的攻擊，成功贏得選戰，印證了區域國家間交換經驗的重要性。他強調，台菲在外交、地理與文化上的緊密連結，應加強反制資訊戰與AI假新聞的經驗交流。

陳明祺表示，抗衡極權國家的威脅是民主國家的共同責任，台灣刻正推動總和外交，透過聯盟外交、經濟外交、價值外交多管齊下，結合民間、學界與公民社會的力量，深化與國際民主夥伴的合作。

陳明祺指出，台灣已與日本、菲律賓及其他亞洲國家共享資訊，在多元的領域推動交流加強良好治理與社會韌性。

游知澔指出，中國長期透過資訊滲透與宣傳干預台灣政治，從選舉操作到輿論操控，手段多元且日益精準。例如在台灣罷免選舉期間，中國即發布逾4000篇相關新聞，並藉由文化交流、家族聯繫等方式滲透台灣社會。

他說，中共的宣傳重點並非推廣所謂的「中國式民主」，而是刻意描繪民主的低效能與混亂，以「民主低效、共產優越」作為全球敘事框架，且不限於中文受眾。

菲律賓 外交部

延伸閱讀

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

南海追逐菲律賓巡邏艇 大陸海警船撞上自家軍艦

王義川失言性平部遭出征 婦女新知批：民進黨打算放棄性平價值？

陸海警船與軍艦黃岩島攔截菲律賓海警船不成 相撞受損

相關新聞

黃國昌表態參選2026年新北市長 最新形象封面相片曝光

民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，晚間隨即在臉書換上新版大頭貼與封面照片，背景寫道「一個更好的選擇，一個更好的新北」...

高等法院駁回柯文哲抗告確定 民眾黨嗆檢審聯手：絕對不會投降屈服

有關台灣高等法院駁回台北市前市長柯文哲抗告，台灣民眾黨今天說，民眾黨感到憤怒且無法接受，高院再度搬出例稿無視抗告理由，檢...

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

民眾黨不分區立委只能當2年，不分區排名第15的陸配李貞秀可望遞補，內政部長劉世芳今表示，依國籍法規定，李貞秀就職前要辦理...

審計長任期將屆 賴總統提名陳瑞敏續任、今提名咨文送至立法院

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統提名陳瑞敏先生續任審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府在今日（11日）將提名咨文送...

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

行政院副院長鄭麗君稍早說明美國對等關稅情況，國民黨立委許宇甄批評，整場沒說明為國人爭取到什麼，空包彈的說詞根本是在拖延、...

表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。