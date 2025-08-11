民進黨辦堅韌之島座談 聚焦台菲抵禦威權干預

民進黨國際事務部日前舉辦「堅韌之島座談：永續民主對話」，以「民主前線的保衛戰：台灣與菲律賓抵禦威權干預的挑戰與反擊」為題，邀集台灣與菲律賓政要、專家及公民社會代表，共同探討威權勢力擴張對兩國民主發展的衝擊。

民進黨今天發布新聞稿指出，座談在9日舉行，由遠景基金會執行長賴怡忠主持，外交部政務次長陳明祺、亞洲自由民主聯盟前主席暨菲律賓參議員彭吉利南（Francis Kiko Pangilinan）、台灣資訊環境研究中心共同主持人游知澔、菲律賓駐台代表葛若菲（CheloyE. Velicaria-Garafil）等人出席。

民進黨國際部代理主任陳文昊表示，台灣與菲律賓作為印太前線的民主夥伴，正承受來自中國日益複雜且隱蔽的威脅，包括AI生成內容、假帳號與操弄輿論的敘事，企圖侵蝕民主正當性。台菲在歷史上同源於南島語族的遷徙與文化脈絡，如今更共同面對中國的政治與資訊滲透威脅。

菲律賓駐台代表葛若菲開場致詞強調，兩國都承受虛假訊息、認知作戰等多元影響手段的衝擊，必須持續攜手守護共同的民主價值與區域安全，並深化各層次合作交流。

彭吉利南分享，他在今年5月的菲律賓參議員選舉中，有效地應用台灣打擊假訊息的原則與經驗抗衡各種錯假資訊的攻擊，成功贏得選戰，印證了區域國家間交換經驗的重要性。他強調，台菲在外交、地理與文化上的緊密連結，應加強反制資訊戰與AI假新聞的經驗交流。

陳明祺表示，抗衡極權國家的威脅是民主國家的共同責任，台灣刻正推動總和外交，透過聯盟外交、經濟外交、價值外交多管齊下，結合民間、學界與公民社會的力量，深化與國際民主夥伴的合作。

陳明祺指出，台灣已與日本、菲律賓及其他亞洲國家共享資訊，在多元的領域推動交流加強良好治理與社會韌性。

游知澔指出，中國長期透過資訊滲透與宣傳干預台灣政治，從選舉操作到輿論操控，手段多元且日益精準。例如在台灣罷免選舉期間，中國即發布逾4000篇相關新聞，並藉由文化交流、家族聯繫等方式滲透台灣社會。

他說，中共的宣傳重點並非推廣所謂的「中國式民主」，而是刻意描繪民主的低效能與混亂，以「民主低效、共產優越」作為全球敘事框架，且不限於中文受眾。

