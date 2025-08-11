劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

民眾黨不分區立委只能當2年，不分區排名第15的陸配李貞秀可望遞補，內政部長劉世芳今表示，依國籍法規定，李貞秀就職前要辦理放棄外國國籍。對此，民眾黨主席黃國昌批評劉世芳不像個內政部長，該做的事不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨打手。

對於劉世芳日前曾說，台灣民眾黨吃台灣米、做中國鬼。黃國昌進一步嗆問「劉世芳你什麼時候要道歉？」看電視台敢不敢去問劉世芳的回應。

民眾黨日前經過黨代表大會，確定落實黨內不分區立委「兩年條款」，除了因前立委吳春城提前請辭而遞補的劉書彬（排名第九）外，黃珊珊、黃國昌等7名立委將在明年1月底請辭，並由排序第10名起備位立委就任，外界關注排名第15名的李貞秀遞補資格，是否受「國籍法」限制。

劉世芳今天說，依國籍法規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

針對劉世芳要求李貞秀必須放棄外國籍，才能遞補立委。黃國昌今下午出席宜蘭核三延役公投及健走活動時批評，劉世芳當一個內政部部長，國內該做的事情不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨的打手，完全不像個內政部部長。

商品推薦