快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨不分區備位立委、陸配李貞秀明年2月可望遞補，內政部長劉世芳要求李必須辦理放棄外國籍。對此，民眾黨主席黃國昌怒批劉世芳，該做的事不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨打手。記者戴永華／攝影
民眾黨不分區備位立委、陸配李貞秀明年2月可望遞補，內政部長劉世芳要求李必須辦理放棄外國籍。對此，民眾黨主席黃國昌怒批劉世芳，該做的事不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨打手。記者戴永華／攝影

民眾黨不分區立委只能當2年，不分區排名第15的陸配李貞秀可望遞補，內政部長劉世芳今表示，依國籍法規定，李貞秀就職前要辦理放棄外國國籍。對此，民眾黨主席黃國昌批評劉世芳不像個內政部長，該做的事不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨打手。

對於劉世芳日前曾說，台灣民眾黨吃台灣米、做中國鬼。黃國昌進一步嗆問「劉世芳你什麼時候要道歉？」看電視台敢不敢去問劉世芳的回應。

民眾黨日前經過黨代表大會，確定落實黨內不分區立委「兩年條款」，除了因前立委吳春城提前請辭而遞補的劉書彬（排名第九）外，黃珊珊、黃國昌等7名立委將在明年1月底請辭，並由排序第10名起備位立委就任，外界關注排名第15名的李貞秀遞補資格，是否受「國籍法」限制。

劉世芳今天說，依國籍法規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

針對劉世芳要求李貞秀必須放棄外國籍，才能遞補立委。黃國昌今下午出席宜蘭核三延役公投及健走活動時批評，劉世芳當一個內政部部長，國內該做的事情不好好做，一天到晚汲汲營營，當民進黨的打手，完全不像個內政部部長。

國籍 劉世芳 台灣民眾黨

延伸閱讀

表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

黃國昌表態參選新北市長 周榆修：國民黨主席改選後再談合作

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

2026宜蘭藍白合？點名3位可能參選人與黃國昌同框喊「合作就對了」

相關新聞

2026宜蘭藍白合？點名3位可能參選人與黃國昌同框喊「合作就對了」

民眾黨主席黃國昌下午到宜蘭出席核三延役健走，藍白被點名可能參選縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德及民眾黨縣黨部主委陳琬惠...

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

民眾黨確立維持「兩年條款」，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今表示，接下來會投入新北市長選舉，也從沒排斥過在野共推最強人選。新...

表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示...

劉世芳要求李貞秀放棄外國籍才能遞補立委 黃國昌批劉：民進黨打手

民眾黨不分區立委只能當2年，不分區排名第15的陸配李貞秀可望遞補，內政部長劉世芳今表示，依國籍法規定，李貞秀就職前要辦理...

審計長任期將屆 賴總統提名陳瑞敏續任、今提名咨文送至立法院

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統提名陳瑞敏先生續任審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府在今日（11日）將提名咨文送...

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

行政院副院長鄭麗君稍早說明美國對等關稅情況，國民黨立委許宇甄批評，整場沒說明為國人爭取到什麼，空包彈的說詞根本是在拖延、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。