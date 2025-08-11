審計長人事案 賴總統提名陳瑞敏續任
有關審計部審計長人事案，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統提名陳瑞敏續任審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府於11日將提名咨文送至立法院。
郭雅慧說明，現任審計長陳瑞敏任期將於2025年10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，賴總統依據《憲法》第104條規定，提名陳瑞敏續任；另依審計部組織法第3條規定，審計長任期6年，無連任限制。
審計部監督中央暨地方政府預算執行，陳瑞敏領導審計部近6年，帶領所屬秉持獨立、廉正、專業及創新的審計精神，以嚴謹的審核與課責，為政府財務、人民福祉把關；並為因應全球數位發展及政府數位轉型，導入多元資訊科技，推動數位審計發展，提升整體審計效能。
郭雅慧指出，陳瑞敏深耕會計、審計領域，為公務體系兼具專業與管理的優秀人才，賴總統決定再委以重任。期盼此項人事提名案能獲得立法院朝野黨團的支持與同意；期許審計部未來持續朝向落實監督、強化洞察、邁向前瞻三大主軸努力，精進審計功能發揮，協助政府良善治理。
提名咨文內容如下：
審計部審計長陳瑞敏任期於2025年10月1日屆滿，茲依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任審計部審計長，咨請
貴院同意見復後任命。此咨
立法院
總統 賴清德
