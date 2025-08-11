快訊

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

行政院副院長鄭麗君稍早說明美國對等關稅情況，國民黨立委許宇甄批評，整場沒說明為國人爭取到什麼，空包彈的說詞根本是在拖延、卸責，對比歐盟、日本早早拿到「例外計算」，看不出民進黨政府有任何領先部署，這也突顯賴政府談判無能。

許宇甄直言，鄭麗君洋洋灑灑講了一大篇，卻繞過了國人最關切的核心問題，台灣究竟爭取到了什麼？還是什麼都沒有講？記者會的說明，就像一個空盒子，外表包裝精美，打開卻是空無一物。

許宇甄指出，在野黨與民間輿論持續施壓後，政府才被迫出面解釋談判情況，並願意向立法院報告。這充分說明，並非政府主動認知到透明的重要，而因為社會輿論壓力，賴政府才意識到要出來交代。

許宇甄批評，整場記者會沒任何實質資訊，只是一再重複「會持續說明」、「會設網站專區」。對已在高關稅壓力下苦撐的工具機、精密機械、蝴蝶蘭、漁產品等出口業者與農漁民，記者會仍給不出答案，而是請大家再忍耐、以後再說，這種空包彈的說詞，根本是在拖延、卸責。

許宇甄抨擊，鄭麗君端出一堆平均關稅數據，用統計話術掩蓋重點產業的致命劣勢，真正的情況是，歐盟、日、韓等競爭國，早已取得更低甚至免除疊加的稅率，而台灣卻連最基本的例外待遇都爭取不到。台灣企業要的是減損方案與明確時程，而不是粉飾太平的數字煙霧彈。

許宇甄憂心，我方完全缺乏主動布局與談判策略，鄭麗君不斷重複「努力爭取不疊加原稅率」、「一併磋商232條款」，卻絕口不提談判籌碼、退讓底線與優先順序。這種模糊與保守，和歐盟、日本早早拿到「例外計算」的積極作法形成鮮明對比，看不出民進黨政府有任何領先部署。

許宇甄直指，鄭麗君口中的「爭取台美供應鏈長期合作」、「高科技夥伴關係願景」，聽起來就像是一場政府自導自演的政治舞台劇。那套所謂「全球半導體民主夥伴倡議」只是用來自我催眠的口號，喊得再大聲，也無法改變台灣在國際經貿重組中逐漸被邊緣化的現實。

