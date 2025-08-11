聽新聞
表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說
民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示「我們每天在自己的工作崗位上認真工作，讓台灣更進步一點，這才是最重要的事情」。
黃國昌今天上節目受訪，民眾黨確定維持立委「兩年條款」，他接下來有更重要戰鬥位置，宣布會投入新北市長選舉，但他也從未排斥過在野共推最強的人選，針對各縣市的2026縣市長藍白合「願意談、可以談」，但候選人不能因此在家睡覺，自己努力更重要。
黃國昌指出，一直保留很好的善意空間，他也知道如果3人參選「風險非常高」，有可能民進黨搞再爛，得票35%至40%就當選，另外兩人都拿30%上下也沒用，這是很簡單的數學問題，所以保持善意跟誠意「在野共推最強的」，他從來沒有排斥過。
但根據「美麗島電子報」董事長吳子嘉所做的新北市長內參民調，目前被點名有意參選新北市長的人選，以台北市副市長李四川的民調最高，遙遙領先其他人，是各黨派第一名，支持度將近半數。
黃國昌今天下午到宜蘭出席核三延役公投及健走時，媒體問到吳子嘉董事長的民調結果是李四川最高，藍白協調機制會是在國民黨主席10月改選之後嗎？
黃國昌先是大嘆一口氣，「這個我們就是每天認真的工作，在自己的工作崗位上認真工作，因為我們的認真工作，每天讓台灣多進步一點，這個才是最重要的事情」。
