表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨主席黃國昌表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌表示，每天在自己的工作崗位上認真工作，讓台灣更進步一點，這才是最重要的事情。記者戴永華／攝影
民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示「我們每天在自己的工作崗位上認真工作，讓台灣更進步一點，這才是最重要的事情」。

黃國昌今天上節目受訪，民眾黨確定維持立委「兩年條款」，他接下來有更重要戰鬥位置，宣布會投入新北市長選舉，但他也從未排斥過在野共推最強的人選，針對各縣市的2026縣市長藍白合「願意談、可以談」，但候選人不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

黃國昌指出，一直保留很好的善意空間，他也知道如果3人參選「風險非常高」，有可能民進黨搞再爛，得票35%至40%就當選，另外兩人都拿30%上下也沒用，這是很簡單的數學問題，所以保持善意跟誠意「在野共推最強的」，他從來沒有排斥過。

但根據「美麗島電子報」董事長吳子嘉所做的新北市長內參民調，目前被點名有意參選新北市長的人選，以台北市副市長李四川的民調最高，遙遙領先其他人，是各黨派第一名，支持度將近半數。

黃國昌今天下午到宜蘭出席核三延役公投及健走時，媒體問到吳子嘉董事長的民調結果是李四川最高，藍白協調機制會是在國民黨主席10月改選之後嗎？

黃國昌先是大嘆一口氣，「這個我們就是每天認真的工作，在自己的工作崗位上認真工作，因為我們的認真工作，每天讓台灣多進步一點，這個才是最重要的事情」。

黃國昌

相關新聞

2026宜蘭藍白合？點名3位可能參選人與黃國昌同框喊「合作就對了」

民眾黨主席黃國昌下午到宜蘭出席核三延役健走，藍白被點名可能參選縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德及民眾黨縣黨部主委陳琬惠...

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

民眾黨確立維持「兩年條款」，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今表示，接下來會投入新北市長選舉，也從沒排斥過在野共推最強人選。新...

表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示...

審計長任期將屆 賴總統提名陳瑞敏續任

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統提名陳瑞敏先生續任審計部審計長，咨請立法院行使同意權，總統府在今日（11日）將提名咨文送...

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

行政院副院長鄭麗君稍早說明美國對等關稅情況，國民黨立委許宇甄批評，整場沒說明為國人爭取到什麼，空包彈的說詞根本是在拖延、...

黃國昌表態參選新北市長 周榆修：國民黨主席改選後再談合作

有關民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，民眾黨秘書長周榆修今天坦言，新北市長這一場選戰不好打，必須跟國民黨坐下來談合作，不...

