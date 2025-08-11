黃國昌表態參選新北市長 周榆修：國民黨主席改選後再談合作

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供
民眾黨秘書長周榆修（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／中午來開匯提供

有關民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，民眾黨秘書長周榆修今天坦言，新北市長這一場選戰不好打，必須跟國民黨坐下來談合作，不過對方即將面臨主席換屆，預判深水區約將落在10月中旬到11月，對談也不會受到民眾黨立委兩年條款而停下來。

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，談及有意投入2026年新北市長選舉，希望讓自己成為最好的選項，喊話在野陣營共推最強候選人。

周榆修稍早接受網路節目「中午來開匯」專訪，坦言新北市長這一場選戰不好打，先是看如何有能力拿到門票，再來則是與國民黨坐下來談合作。

有關2026年地方議員選舉，周榆修則表示，民眾黨會推出最好的人選，這個部分很難跟國民黨談，就像民進黨不會跟台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟討論，「如果在野合作下架獨裁民進黨，我們就要自己掂掂斤兩，有沒有辦法去跟對方談，讓對方把你當一回事。」

周榆修說，針對議員選舉合作的部分，不會對國民黨抱持太大期望，縣市長選舉就會看友軍的想法，「我相信國民黨，但是還不知道國民黨主席將換誰擔任，屆時看是要比民調或是別的方式，現在變數還很大。」

周榆修認為，縣市長選舉取決於兩件事情，分別為候選人本身條件、在野政黨競合問題，尤其是在726大罷免結束過後，民眾黨跟國民黨還是要有一定程度的談，不過仍要等到國民黨新任主席出爐，屆時態勢才會明朗。

周榆修也說，民眾黨立委黃國昌、張啓楷及前立委陳琬惠經常被點名，甚至已經被「預期」到各別縣市服務，由於國民黨即將面臨主席換屆，研判深水區約將落在10月中旬到11月，最快也要等到接近年底時才會有名目。

