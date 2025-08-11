「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

民眾黨確立維持「兩年條款」，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今表示，接下來會投入新北市長選舉，也從沒排斥過在野共推最強人選。新北國民黨部主委黃志雄直言，藍白合作已經是趨勢，需待提名機制確定才能談下一步。

黃志雄表示，市長選舉整體規畫應該在明年，現在談還有些早。既然黃國昌希望為新北市民服務，他們當然尊重，但各政黨還是有提名機制，需要確認機制才能談下一步，現在沒有立場跟條件去談這件事。不過黃志雄直言，藍白合作已經是趨勢。

黃說，現階段最重要還是823的罷免案，之後9、10月黨代表、主席改選，待完成主席改選、新主席就職，提名機制會在過年前後定案。

國民黨前秘書長李乾龍則說，黃國昌也沒說一定會參選，國民黨不必太緊張，且國民黨在新北也不是沒有能贏的人，且國民黨已在執政21年，「這一仗不能輸掉」。至於是否藍白合，李說，如果未來能藍白合勝選機會更大，何樂而不為？

至於被視為參選新北市長熱門人選的新北副市長劉和然則說，市民最關心的還是生活與建設，他會繼續把市政一棒接一棒做好，顧好新北，讓大家每天都感受到城市在進步，且823罷免還要度過，希望能早日讓民主回復常態，把焦點回到民眾最在意的經濟與民生。

商品推薦