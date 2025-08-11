聽新聞
0:00 / 0:00
傳盧秀燕不選黨主席...蔣萬安被點名 「一句話」機智回應
台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，黨內也有人點名北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人。對於被點選黨主席，蔣萬安下午受訪表示，現在颱風逼近，應專注防颱整備與南部災後復原等議題。
蔣萬安今天下午主持防颱整備會議，蔣萬安被問及是否考慮選黨主席？蔣萬安受訪表示，現因為颱風要來，還是全心專注在防颱整備，南部也還在災後復原工作，我們都應該專注在這些議題上。
另，對於民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，蔣萬安也被問及相關看法，蔣萬安僅回應「謝謝」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言