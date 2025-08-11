傳盧秀燕不選黨主席...蔣萬安被點名 「一句話」機智回應

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，黨內也有人點名北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人。對於被點選黨主席，蔣萬安下午受訪表示，現在颱風逼近，應專注防颱整備與南部災後復原等議題。

蔣萬安今天下午主持防颱整備會議，蔣萬安被問及是否考慮選黨主席？蔣萬安受訪表示，現因為颱風要來，還是全心專注在防颱整備，南部也還在災後復原工作，我們都應該專注在這些議題上。

另，對於民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，蔣萬安也被問及相關看法，蔣萬安僅回應「謝謝」。 蔣萬安今天下午主持防颱整備會議。記者林麗玉／攝影

