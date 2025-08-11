2026宜蘭藍白合？點名3位可能參選人與黃國昌同框喊「合作就對了」

民眾黨主席黃國昌下午到宜蘭出席核三延役健走，藍白被點名可能參選縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德及民眾黨縣黨部主委陳琬惠都到場。談及2026宜蘭選舉，黃國昌強調，非常樂於與國民黨討論最好合作模式；吳宗憲強調「合作就對了」；陳琬惠認為，雙方高層應坐下來談，2026及2028年選舉推出最好人選。

黃國昌今天上午受訪時提到幾個縣市的藍白合，其中也提及宜蘭的陳琬惠，下午被問到宜蘭選舉的合作，他說，今天站在這邊，大家一起為823的公投，不分黨派站出來，都是為了這塊土地、都是為了台灣人民、國家，「相同的精神價值，相信可以延續到2026年、到2028年。」

他說，台灣民眾黨有最大的誠意跟善意，只要為了國家人民好，為了這片土地好，非常樂於跟在野黨跟國民黨一起討論論一個為宜蘭這塊土地、為宜蘭的鄉親最好的合作模式，這件事他以民眾黨主席身分向宜蘭鄉親報告，「請大家相信，我們愛宜蘭、愛這塊土地、要保護我們鄉親的心，是一樣的」。

吳宗憲說，他的想法很簡單，任何一個決策看怎樣對國家最有利，如果在野黨合作對國家最有利情況，那在野黨就應該合作；至於合作模式都可以再談，我們長期在國會藍白合作，推出非常多福國利民法案，甚至再藍白合作下，有些過往不可推動的法案，這次也都推動過了，這就是將來各地最好的方式，「合作就對了」。

他強調，藍白沒有分裂的本錢，為了這塊土地好就是團結合作，就像這次公投一樣，團結合作讓公投贏了，其實很多愛台灣的人及民進黨內部應該也都滿希望這次823這個公投能夠過關，這是他們心裡的話，因為大家都知道，能源問題很大，民進黨獨裁的問題也很大，要怎麼樣破壞這個獨裁的結構及錯誤能源政策的結構，就是大家團結。

陳琬惠表示，在726這次反罷免藍白攜手，包括過去一年黃國昌主席與吳宗憲委員的在立法院的合作，講白就是「破除了2024年那時候大家覺得藍白創傷」，所有合作都是疊加的，善意堆疊的過程，目標應該非常一致，黃國昌主席也講非常多次，2028不希望走向一黨獨大。

陳琬惠，在2028之前的2026的選舉，相信國民黨跟黃國昌主席兩位高層一定會坐下來好好談出對台灣最有利的一個方式，在各地推出最好的人選，讓民眾可以來做選擇，為宜蘭這地方服務的人選。

