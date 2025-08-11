快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

劉世芳稱政府承認中華人民共和國 蕭旭岑批違憲閣員應下台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳今表示，站在中華民國政府立場上，「我們是承認中華人民共和國，」民選公職必須對中華民國效忠。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，此言論違反中華民國憲法的「新兩國論」，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的閣員應該下台謝罪，賴清德總統更應出面給個交代。

蕭旭岑表示，中華民國憲法及增修條文明文規定，中華民國就是中國，分為台灣地區與大陸地區，「我們是台灣人，也是中國人，台灣地區與大陸地區同屬一個國家，不承認中華人民共和國是個國家。」這麼清楚明白的文字，劉世芳居然還可在國會殿堂胡說八道，已經不配擔任內政部長。

蕭旭岑表示，賴政府處理南部水災不力，還有很多鄉親沒有安置，民怨四起；美國關稅疊加20%，更嚴重衝擊產業發展與百姓生計。無能又失能的賴政府卻把力氣用在操弄政治意識形態，撕裂分化國人團結，賴清德對得起台灣人嗎？

蕭旭岑指出，按照劉世芳的講法，如果把大陸當成另一個國家，是不是陸委會跟海基會根本就可以裁撤了，由外交部成立中國司或者亞太司成立中國科？難道現行兩岸人民申辦證件、出入境程序也要一起改嗎？那必須修改或根本廢止「兩岸人民關係條例」，請問賴政府做好準備了嗎？

另針對前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因未放棄「中國籍」遭解職，國民黨立委牛煦庭批評內政部「政治追殺」。蕭旭岑表示，根據中華民國憲法與「兩岸人民關係條例」，兩岸之間只有戶籍問題，不可能有國籍問題，賴政府硬要陸配放棄「中國籍」，違憲違法，強人所難，根本是透過一點一滴的行政作為，要強推賴清德上任提出的「新兩國論」。

蕭旭岑提到，教育部強推「識讀中國威脅」教材，陸委會官員口稱「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法已失效，同樣違反中華民國憲法與「兩岸人民關係條例」。根據中華民國憲法、「兩岸人民關係條例」與法院判例，大陸地區人民也是中華民國國民，兩岸人民同根同源，從歷史、文化到法理上都不能分離，兩岸本是一家人，民進黨憑什麼以政治手段切割兩岸人民的連結？

蕭旭岑痛批，726大罷免全面被否決，已經展現了台灣的主流民意，反對民進黨操弄「抗中保台」，更反對民進黨只有意識形態，不顧人民生計。民進黨與賴政府治國無能，仍然以撕裂國人為樂，這樣的政府已經成為台灣人的「境內敵對勢力」，呼籲台灣民眾應該唾棄這樣的政黨與政治人物。

賴政府 蕭旭岑 中華民國憲法

延伸閱讀

僑民役男返台新規挨轟 劉世芳：防止假僑民真逃兵

劉世芳稱承認中華人民共和國 民眾黨轟法盲還是面試大法官

陸配李貞秀能遞補民眾黨不分區立委？劉世芳給答案

蕭旭岑：馬英九欣慰大罷免結果 民眾展現智慧拒撕裂社會

相關新聞

2026宜蘭藍白合？點名3位可能參選人與黃國昌同框喊「合作就對了」

民眾黨主席黃國昌下午到宜蘭出席核三延役健走，藍白被點名可能參選縣長的國民黨立委吳宗憲、議長張勝德及民眾黨縣黨部主委陳琬惠...

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

民眾黨確立維持「兩年條款」，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今表示，接下來會投入新北市長選舉，也從沒排斥過在野共推最強人選。新...

表態參選新北市長！被問到民調落後李四川 黃國昌這麼說

民眾黨主席黃國昌今明確表態參選下屆新北市長，馬上就被問到他民調落後台北市副市長李四川。對此，黃國昌先是嘆了一聲，接著表示...

批鄭麗君繞過核心問題 許宇甄：空包彈說詞根本在拖延卸責

行政院副院長鄭麗君稍早說明美國對等關稅情況，國民黨立委許宇甄批評，整場沒說明為國人爭取到什麼，空包彈的說詞根本是在拖延、...

黃國昌表態參選新北市長 周榆修：國民黨主席改選後再談合作

有關民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，民眾黨秘書長周榆修今天坦言，新北市長這一場選戰不好打，必須跟國民黨坐下來談合作，不...

傳盧秀燕不選黨主席...蔣萬安被點名 「一句話」機智回應

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，黨內也有人點名北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人。對於被點選黨主席，蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。