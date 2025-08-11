快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

北檢函文客運業者說明反罷廣告 羅智強：東廠來了！

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文；他於社群開嗆，該客運就是他刊登的廣告。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文；他於社群開嗆，該客運就是他刊登的廣告。圖／羅智強提供

國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。他直呼「東廠來了！」，並質疑現在連刊登廣告都犯法，那對罷團的公車廣告要不要也查一下，現在賴清德總統「大惡罷，大失敗」後可以「大檢調，查水表」，這麼閒怎麼不抓詐騙、打光電弊案？

羅智強今日於社群分享發文，當中附上一張「台北地檢署函文照」是台北地檢署發文給台北汽車客運股份有限公司（即台北客運），主旨為「請惠予於文到後1周內查復如說明二所示事項，並提供相關資料到署供辦，請查照」，說明則為，「一、本署偵辦114年度選他字第120號刑事案件，亟須明瞭」、「二、貴公司名下車牌號碼 EAL-5119號公車上張貼之『不同意罷免』廣告，係受何人所託、於何時漆在該公車上」。

「東廠來了！」羅智強直呼，該反罷公車廣告就是他委託的，怎麼了，難道犯法？現在是只准罷團登公車廣告罷免羅智強，不准羅智強登公車廣告反惡罷？所以面對賴清德大惡罷的選項只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說直接請辭立委、舉白旗投降？

「來來來，我自首，歡迎來抓人」羅智強批評，那罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以「大惡罷，大失敗」沒關係，賴清德還是可以「大檢調，查水表」，大檢調這麼閒，那怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？

國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。圖／羅智強提供
國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。圖／羅智強提供

廣告 公車 羅智強

延伸閱讀

一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬

不解賴清德為何留郭智輝 羅智強：真的超級超級超級蠢？

盧秀燕勘災安慰80多歲老婦...被誣指是羅智強母 地方人士助澄清

【重磅快評】發明「包裹聲援」打小強 苗博雅砸台大招牌

相關新聞

王義川失言性平部遭出征 婦女新知批：民進黨打算放棄性平價值？

婦女新知基金會表示，日前立委王義川批台中市長盧秀燕粉底液事件，民進黨發言人卓冠廷公開發文批評性平部未經內部程序，再到政論...

【重磅快評】藍委索資是追殺？要請卓榮泰再次封殺嗎

726大罷免慘敗，綠媒指挺過罷免的藍委王鴻薇向政府部門索資，矛頭對準支持罷免的歌手大支、網紅志祺七七等人，基層議論紛紛，...

挺過首波罷免藍委「大鳴大放」 對823戰局加分或減分？

國民黨眾多立委挺過第一波大罷免，許多原本低調的立委開始火力全開，包含王鴻薇揭弊、徐巧芯於社群開砲、羅智強也猛攻罷免方過去言論，就連原本最低調的葉元之也「復活」了。外界關注，面對第二波大罷免，會不會因此「驕兵必敗」給選民負面觀感？又或是藉此可以激勵藍營士氣？另外，黨務人士分析，罷團於726後就開始「資源轉移」，國民黨也必須要有相應措施，必須全力支援保住7位面臨罷免的立委。

劉世芳稱政府承認中華人民共和國 蕭旭岑批違憲閣員應下台

內政部長劉世芳今表示，站在中華民國政府立場上，「我們是承認中華人民共和國，」民選公職必須對中華民國效忠。馬英九基金會執行...

北檢函文客運業者說明反罷廣告 羅智強：東廠來了！

國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。他直呼「東廠來了！」，並質疑現在連刊登廣...

黃國昌表態選新北 周榆修：國民黨主席改選後談合作

民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，不排斥在野共推最強候選人。民眾黨秘書長周榆修說，最重要的是須與國民黨坐下來談合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。