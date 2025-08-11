北檢函文客運業者說明反罷廣告 羅智強：東廠來了！

國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。他直呼「東廠來了！」，並質疑現在連刊登廣告都犯法，那對罷團的公車廣告要不要也查一下，現在賴清德總統「大惡罷，大失敗」後可以「大檢調，查水表」，這麼閒怎麼不抓詐騙、打光電弊案？

羅智強今日於社群分享發文，當中附上一張「台北地檢署函文照」是台北地檢署發文給台北汽車客運股份有限公司（即台北客運），主旨為「請惠予於文到後1周內查復如說明二所示事項，並提供相關資料到署供辦，請查照」，說明則為，「一、本署偵辦114年度選他字第120號刑事案件，亟須明瞭」、「二、貴公司名下車牌號碼 EAL-5119號公車上張貼之『不同意罷免』廣告，係受何人所託、於何時漆在該公車上」。

「東廠來了！」羅智強直呼，該反罷公車廣告就是他委託的，怎麼了，難道犯法？現在是只准罷團登公車廣告罷免羅智強，不准羅智強登公車廣告反惡罷？所以面對賴清德大惡罷的選項只有坐以待斃？或者如台北市議員苗博雅所說直接請辭立委、舉白旗投降？

「來來來，我自首，歡迎來抓人」羅智強批評，那罷團的公車廣告，要不要也查一下？所以「大惡罷，大失敗」沒關係，賴清德還是可以「大檢調，查水表」，大檢調這麼閒，那怎麼不去抓詐騙集團？打光電弊案？ 國民黨立委羅智強稍早於社群指出，自己於公車刊登反罷廣告，客運業者卻收到北檢函文。圖／羅智強提供

商品推薦