黃國昌表態選新北 周榆修：國民黨主席改選後談合作

民眾黨主席黃國昌今天表態參選新北市長，不排斥在野共推最強候選人。民眾黨秘書長周榆修說，最重要的是須與國民黨坐下來談合作，但因國民黨正面臨黨主席換屆，預判深水區約將落在10月中旬到11月。

黃國昌上午接受網路節目專訪時，談及是否投入2026新北市長選舉，他說，「是」，要讓自己成為最好的選項，並保持善意與誠意，在野共推一個最強的候選人，「我從來沒有排斥過這件事」。

周榆修中午接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，新北市長這一役不好打，但也要看如何讓自己有能力拿到門票，最重要的是必須與國民黨好好坐下來談合作。

周榆修說，議員選舉不會對國民黨的合作抱太大期望，但是縣市長選舉，就會看友軍有什麼想法，他相信國民黨，但還不知道主席將換誰擔任，屆時看是要比民調或是別的方式，現在變數還很大。

周榆修表示，多席次選舉一定會推最好的人選，這部分若要跟國民黨談，很難為人家，如果在野合作要下架獨裁民進黨，就要自己掂掂斤兩，有沒有辦法去跟對方談，讓對方把你當一回事。

周榆修指出，縣市長選舉關鍵，在於候選人條件與在野競合問題，尤其在726罷免後，民眾黨還是要跟國民黨有一定程度的談，但一切要等到國民黨新任黨主席上任後，態勢可能才會明朗。

周榆修說，因為國民黨正面臨黨主席換屆，他預判深水區約將落在10月中旬到11月，如果藍白要坐下來談的話，最快到時會有眉目。

另外，民眾黨黨代表大會未更動不分區立委兩年條款，媒體報導，黃國昌不給黨代表表決的機會，擱置相關提案，並逕行宣布維持兩年條款，引爆黨內不滿。

周榆修表示，黃國昌在會中講了一段心路歷程，重點提到不會更動創黨主席柯文哲的承諾，除非是柯文哲後來有重大公開宣示。黃國昌也拜託大家，是不是就不要表決，就朝這個方向走。

周榆修說，他知道這很兩難，也知道照正常程序是舉手表決，但他認為若表決下去，不管哪邊票數多，都是一種傷害。

