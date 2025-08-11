立院14日審青年基本法草案 青年團體籲儘速通過
立法院預計14日逐條審查青年基本法草案，青年團體今天提出青年公共參與機制明文入法、設立行政院層級專責機構等訴求，並呼籲跨黨派理性審查，讓青年基本法儘速通過。
世代共好協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年民主協會、台灣一滴優教育協會、東吳島社等青年團體今天發布新聞稿提出，這屆立法院已有38名立委提出「青年基本法草案」，且提案委員不分黨派，顯見對青年基本法的重視。
世代共好協會理事長張育萌表示，希望透過青年基本法能將青年定義法制化，明定18至35歲為青年，建議提升中央青年事務層級，行政院設立「青年發展委員會」或「青年發展處」，青年諮詢與公共參與機制也應明文入法，各縣市皆應設立青年參與機制，保障平等參與權。
台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長張祐嘉提到，青年基本法應補足15至17歲缺口，並設立行政院層級專責機構，推動青年政策整合與賦權，以避免政策零散、資源分散。
台灣青年民主協會常務監事陳翊晉認為，青年諮詢與青年公共參與制度要法制化，中央與地方都要有明確、穩定、可運作、可被追責的機制；全台22縣市都要設青年參與機制，讓青年參與機制法制化，確保22縣市一致且具實質影響力。
東吳島社社長林思愷指出，大學生來自全台各地，在青年基本法中，支持全台22縣市設置青年參與機制，讓所有青年無論在城市或家鄉、有無投票權，都能有穩定管道影響公共政策。
台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄建議，青年基本法納入保障低年齡層學生、身心障礙及多元處境青年的機制，確保多元觀點被聽見；在心理健康層面，應將青年心輔資源的支持與研究調查法制化，避免政策隨著政黨輪替而中斷。
