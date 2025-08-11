民眾黨高市黨部挺「國昌老師」 喊話小草們團結與尊重

民眾黨創黨主席柯文哲為不分區立委訂定的「兩年條款」可望延續，引發基層議論。高雄市黨部主委劉家榮表示，現在討論意義不大，只會製造更多分裂，眼前先關心關稅問題或颱風比較重要，其餘事情尊重不分區名單上34人的決定。

柯文哲任內與民眾黨不分立委設有「兩年條款」，據此現任8席不分區立委預計2026年1月31日辭職，由不分區第9到16名備位立委接任。以地域來說，僅排名第16的台聯前立委許忠信出身台南，另外高市黨部前主委莊貽量排名第20名，不在此次接班名單上。

高市黨部主委劉家榮表示，創黨主席柯文哲說「換了位置換了腦袋，這句罵人家的話，其實是對的，因為你要對這個職務負責，不能把自己的想法加在別人身上」。

此外，「我們都不是2024台灣民眾黨不分區立委名單中的34名精英，所以當然不適合把我們的想法強加在他們身上。」再來，阿北還說過，生氣的時候不要做結論，生氣的時候不要下命令，不要那麼容易生氣！如果你是支持者，看到這裡，能否不要生氣了呢？

劉家榮也認同主席黃國昌表態明年1月31日辭職的立場。他表示，國昌老師跟阿北一樣，都是「我不會選擇對我最有利的路，而是選擇對的那條路」的實踐者，希望大家一起繼續戮力向前，一起回到分隔線上面的初衷。

劉家榮強調，台灣民眾黨創黨精神是以台灣為名，以民眾為本，一切都以台灣民眾優先，謀眾民之利、造眾民之福。 民眾黨創黨6年，高雄市黨部主委劉家榮（右一）喊話團結與尊重。圖／取自劉家榮臉書

