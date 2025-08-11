【重磅快評】藍委索資是追殺？要請卓榮泰再次封殺嗎

726大罷免慘敗，綠媒指挺過罷免的藍委王鴻薇向政府部門索資，矛頭對準支持罷免的歌手大支、網紅志祺七七等人，基層議論紛紛，質疑如同「追殺」；這種說法讓人想起，北市議員之前公布首長職務宿舍資料，市長蔣萬安要求把關並拍板議員索資「以三天為原則」，那時也沒人說綠營民代在追殺，怎麼藍委說要索資就是追殺？標準到底在那裡？如果審查專業公正，民進黨是在怕什麼？

王鴻薇在726罷免投票後，行文相關部會索資了解歌手大支（本名曾冠榕）、導演楊力州、電影行銷人王師等人及相關公司近年接受政府補助及招標情形。因王鴻薇日前在臉書表示，除了大支之外，她還在調查文化部到底給了多少人？其他政府部門、公股銀行、國營事業是否也有參與。

王鴻薇在索資公文寫著「因問政需要」，但綠媒認為王鴻薇鎖定對象全是支持罷免者，根本就是「白色恐怖」，試圖對相關人士進行追殺；綠媒還舉台北市長蔣萬安為例，指蔣去年底市政會議中要求各首長針對提供給議員的資料要做好把關，若不適合、不合法、不合理，絕不能給，認為依蔣的說法，相關部門也可拒給王鴻薇資料。

但別忘了，當時綠營議員索資並公開的可是首長職務宿舍的資料，蔣萬安能不要求把關嗎？後來針對綠營議員頻繁索資讓局處疲於奔命，甚至爆離職潮，蔣鄭重宣布「以三天為原則」，一般索資案件3天，如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7天或另案協調。蔣並強調問題不在索資，而是在短期間、限期的大量索資，「只要合法合理之下，一定力挺公務人員」。

綠媒想拿昔日的蔣萬安來打今日王鴻薇，顯然不高明。王鴻薇向相關部會索資了解曾冠榕、楊力州、王師等人接受政府補助及招標情形，有那一點涉及不法？如果有不合法的地方，部會可以明說，一起接受公評；但若硬要拿蔣萬安來打王鴻薇，根本就沒有搞清楚蔣萬安對議員索資的態度，他雖力挺公務員，但議員合法合理索資，一般案件就是三天，特殊案件者就延長到7天日或另案協調，並無拒絕情形。

若真要談拒絕立委索資，那真要追溯源頭可能是當今的行政院長卓榮泰了。今年三月卓在高雄宣稱藍委翁曉玲向農業部索取國安機密，質疑「是要讓誰知道？」，還說日後翁要索資「我同意才能給」，結果翁曉玲問是的糧食安全儲存量和民生必需品配售站，根本是公開的資料。

過了一個月後，翁曉玲索資19件，她再問卓榮泰「有看過我的索資了嗎？」卓冷回「沒有，因為都不重要」。卓榮泰拿索資抹紅翁曉玲在先，賴皮在後，閣揆做這種程度，也真是少見。

對於王鴻薇索資，綠營展現抗拒態度，但總不能再拿事涉「國安機密」的理由搪塞，就只好拿出「基層議論紛紛」來當擋箭牌。但如果文化部等單位行事光明磊落，有什麼理由拒絕立委索資？

正如文總之前振振有詞說，大支雖是文總執行委員，但大支獲得1000萬元來自文總安排的證交所「自由捐贈」，是在大支出任文總的執行委員之前的事，並無「球員兼裁判」情形。只是這個球員變裁判轉換得如此無縫接軌，花的是人民納稅錢，難道在野黨不能索資、多問一句？還是乾脆再請卓榮泰出來封殺王鴻薇一次？

