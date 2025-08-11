王義川失言性平部遭出征 婦女新知批：民進黨打算放棄性平價值？

婦女新知基金會表示，日前立委王義川批台中市長盧秀燕粉底液事件，民進黨發言人卓冠廷公開發文批評性平部未經內部程序，再到政論節目主持人李正皓宣稱要具名檢舉李晏榕「厭男」，民進黨中央持續沉默，難道打算放棄性別平等的進步價值？

婦女新知基金會指出，日前王義川在政論節目指出，盧秀燕全妝現身災區現場，批評盧秀燕勘災是作秀，並將其使用的品牌粉底液放大呈現在螢幕上，被輿論及對手政黨批評歧視女性。民進黨性別平等部亦在社群媒體發文，指出「我們不要厭女的台派」，隨即卓冠廷發文批評民進黨性平部在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，是毫無高度跟專業的切割。

婦女新知基金會說，若要檢視政黨對性別平等價值的態度，其中一個重要指標就是政黨對其政治人物性別歧視言行的即時回應，顯然民進黨性平部是在堅信民進黨堅定支持性別平等價值的前提下直接發文，但發言人卻認為應該要經過完備程序。然而民進黨回應其政治人物性別歧視言行爭議的的「完備程序」為何？必須由秘書長或發言人統一回應嗎？如果秘書長與發言人不回應，性平部是否就不能發聲？

婦女新知基金會表示，如果是這樣，又更令人好奇，民進黨發言人除了在意性平部是否乖乖歸隊之外，黨中央對於王義川言行的回應為何？民進黨真的堅定支持性別平等價值嗎？民主進步黨的黨名是否要刪除「進步」二字？

商品推薦