行政區劃法何時上路？ 立委盼設日出條款

「行政區如何劃定的原則，不能完全由行政院訂定，需要設定何時開始！」內政委員會11日討論《行政區劃法》，針對何時上路，內政部官員表示，由於牽涉子法制定，希望不要公布起就實施，修訂子法時間大約要半年；藍委牛煦庭表示，希望可以制定日出條款，綠委李柏毅請內政部拿出時程表再討論，法案還要繼續協商。

內政部需子法配套

立法院內政委員會11日審查《行政區劃法》草案，在討論到最後一條「何時上路」時，由於國民黨立委牛煦庭是寫「公布日」施行，但修正動議寫「由行政院定之」，無黨籍立委高金素梅不滿表示，若由行政院定之，《行政區劃法》恐怕就沒有上路之日。

對此，民政司司長鄭英弘解釋，內政部需要制定公聽會、審議會與爭議處理辦法等4個子法，而大概需要半年的時間；內政部長劉世芳也說，由於行政區劃恐牽涉選區重劃，牽涉到中選會與《選罷法》，光是公告等程序也不會花太短的時間，因此希望由行政院制訂上路日期。

法案未取得共識

「至少希望有『日出條款』！」牛煦庭指出，尊重行政機關制定子法時間，但也不能完全由行政院定之，且若能儘速上路，距離選舉的時間也相當寬裕；民進黨立委李柏毅補充說，希望內政部可以做出子法、與其他法規配合修正等的時程表，讓委員會可以參考後，確定何時上路。

最後，由於《行政區劃法》前面還有幾項條文保留，因此召委牛煦庭宣布14日的內政委員會再行審議。

重劃行政區增發展？

為了解決區域發展不均等議題，內政部1992年起推動行政區劃立法，但至今超過30年尚未完成。以牛煦庭選區為例，曾有「龜山是否併入新北」、「迴龍劃新北、鶯歌劃桃園」等討論，但過去行政區劃缺乏法源依據，牛煦庭曾表示，希望透過修法，讓龜山、迴龍等邊陲地帶，能有討論調整行政區的機會。

