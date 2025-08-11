粉底液事件持續延燒 民進黨：性平路上持續學習

民進黨立委王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液事件持續延燒，政治評論員李正皓要求民進黨性平部主任李晏榕道歉下台，婦女新知基金會則質疑，民進黨打算放棄性別平等的進步價值。民進黨今天回應，各方意見都虛心接受，在性平這條路持續學習。

民進黨立委王義川日前評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，引發民進黨內部不同意見。民進黨性平部發布「我們不要厭女的台派」貼文，並譴責王義川於政論節目，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌。民進黨中執委卓冠廷質疑民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就扣上「厭女台派」大帽子。

政治評論員李正皓今天要求民進黨性平部主任李晏榕道歉下台，並說「台派不要厭男的性平部主任」。

不過，婦女新知基金會質疑，民進黨中央沉默至今，放任發言人公開攻擊性平部，民進黨是否還要繼續漠視支持者亂扯私人家庭背景來攻擊性平部主任，「民進黨中央持續沉默，難道打算放棄性別平等的進步價值？」

對此，民進黨發言人韓瑩回應指出，各方意見，民進黨都虛心接受，「在性平這條路我們持續學習，期待能繼續往正確更好的方向前行。」

商品推薦