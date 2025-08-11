內閣改組當機立斷？ 823前後都為難

民進黨頭痛時間還多久？隨著7月26日大罷免失敗，加上美國關稅原來是疊加、綠委王義川的性平事件爭議，內閣改組的聲浪愈來愈強，認為民進黨政府反應緩慢，已無力處理近日多起大事與紛爭。不過學者劉兆隆認為，現在調整內閣也顯得很怪，不如8月23日罷免與「重啟核三」公投後再一次調整。

多位官員遭點名

自7月26日大罷免沒罷掉任何一席藍委後，包括民眾黨主席黃國昌、國民黨立委王鴻薇等人都呼籲內閣儘速改組，王鴻薇曾表示，由於國會通過福國利民法案，行政院大多置之不理，且因應丹娜絲颱風風災表現也不及格，加上我國正面對美國關稅戰，內閣應盡快改組，也應該積極因應對等關稅問題。

加上八月7日後，各方才驚覺我國是疊加關稅，稅率是20%加上原有的稅率，且又傳出日本、韓國與歐盟都有爭取到免疊加，加上行政院經貿辦僅以「4月就有說過」回應，讓各界對於政府的反應感到相當失望，包括經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳與衛福部長邱泰源等人都頻頻被點名，應該儘速下台負責。

大勢抵定再換較妥

許多人認為，以目前政府的表現，似乎在因應關稅等事件上反應慢半拍，應儘速更換。但彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時表示，一般來說內閣改組會有兩個時間點，包括農曆年後與520總統就職，若不是這兩個時間點的話，就可能是因為重大事件或災害。

他分析，美國關稅、823公投與罷免都算重大事件，其實任何時間都可以內閣小幅改組，但若要更周延的改組、甚至總辭，最好等到23日，大事都告一段落後進行。否則在23日前只調整部分內閣職位，會顯得相當倉促、意義也不大。

換與不換都很掙扎

內閣換與不換，在在顯示賴政府目前的掙扎：如果現在更換，面臨23日大罷免與核三公投可能顯得太早；但也有人擔心，若現在不換，內閣團隊恐繼續失分，



使823更難選，以致顯得進退維谷。

但近來的政治局勢都顯示，內閣遲早要更換的狀況下，賴政府更應該提早思考新內閣該如何因應對等關稅與朝野互動，才能帶領台灣面對各種挑戰。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦