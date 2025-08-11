盧秀燕考慮不選黨主席 鄭麗文：若盧不選 會認真思考參選可能

國民黨主席即將改選，知情人士透露，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議。前立委鄭麗文今天表示，盼盧秀燕早點決定，無論盧接不接黨主席，大家都應該尊重和接受。她也表示，若盧不選，她會認真思考是否投入黨主席選舉。

據指出，盧秀燕表明退出黨主席戰場，是為避免國民黨提前內耗，黨內也有空間可思考，黨主席選舉和2028大選如何切割處理。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，從823罷免投票到9月1日黨主席選舉領表也才短短一周，太晚決定恐讓其他想選黨主席的人措手不及，她認為，盧秀燕還是早點確認比較好。下屆國民黨主席不僅攸關2028年能否政黨輪替，更重要的是這三年間，台灣將面臨非常嚴重的危險期。

鄭麗文說，美國總統川普行徑難以預料，他視台灣如一顆檸檬，要盡量榨出最後一滴檸檬汁為止，再高價賣給中國大陸；她非常擔心2028前，以賴清德總統的愚昧，很可能會順水推舟迎合美國，當台灣被賣掉了還陪著美國一起數鈔票而毫無自知，甚至等不到2028，台灣就可能被迫迎來「命運終局」，卻毫無發言權，只能任人宰割。

鄭麗文表示，當台積電出走美國，台灣的GDP、經濟、就業將受到多大衝擊，國民黨雖然不是執政黨，好歹是國會最大在野黨，未來三年如何全力保住台灣，國民黨有很大的歷史責任，必須透過充分發言，在國會扮演中流砥柱的角色，避免讓台灣像失速列車，最後摔得粉身碎骨。

鄭麗文說，任何事情都沒有絕對，對盧秀燕而言，每一步都要踩穩，台中市長絕對是可以占據24小時的工作，何況黨主席不是什麼「好缺」，千頭萬緒，還要面對民進黨方方面面的打壓，以盧穩紮穩打的性格，或許會擔心風險過高，因此認為先顧好台中，對國民黨就是最大付出與貢獻，起碼不要兩頭落空。

鄭麗文認為，以盧秀燕對國民黨的情義與對台灣的關心，不會只顧台中，她的能量是存在的，幫黨輔選的意願也存在，無論最後決定要不要接黨主席，大家都應該尊重和接受。

鄭麗文也說，黨主席的位子格外重要，在這個時刻，大家都不應該謙讓、客氣，如果盧秀燕不選，「我會很認真思考，」畢竟她自己都跳出來組黨外在野大聯盟，就是因為對這三年的台灣處境感到憂慮，每個人都該盡最大責任和努力，「如果大家支持（選黨主席），我也責無旁貸。」

商品推薦