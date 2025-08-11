快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕考慮不選黨主席 鄭麗文：若盧不選 會認真思考參選可能

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前立委鄭麗文（右）今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
前立委鄭麗文（右）今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

國民黨主席即將改選，知情人士透露，台中市長盧秀燕考慮不參選國民黨主席，引發黨內熱議。前立委鄭麗文今天表示，盼盧秀燕早點決定，無論盧接不接黨主席，大家都應該尊重和接受。她也表示，若盧不選，她會認真思考是否投入黨主席選舉。

據指出，盧秀燕表明退出黨主席戰場，是為避免國民黨提前內耗，黨內也有空間可思考，黨主席選舉和2028大選如何切割處理。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，從823罷免投票到9月1日黨主席選舉領表也才短短一周，太晚決定恐讓其他想選黨主席的人措手不及，她認為，盧秀燕還是早點確認比較好。下屆國民黨主席不僅攸關2028年能否政黨輪替，更重要的是這三年間，台灣將面臨非常嚴重的危險期。

鄭麗文說，美國總統川普行徑難以預料，他視台灣如一顆檸檬，要盡量榨出最後一滴檸檬汁為止，再高價賣給中國大陸；她非常擔心2028前，以賴清德總統的愚昧，很可能會順水推舟迎合美國，當台灣被賣掉了還陪著美國一起數鈔票而毫無自知，甚至等不到2028，台灣就可能被迫迎來「命運終局」，卻毫無發言權，只能任人宰割。

鄭麗文表示，當台積電出走美國，台灣的GDP、經濟、就業將受到多大衝擊，國民黨雖然不是執政黨，好歹是國會最大在野黨，未來三年如何全力保住台灣，國民黨有很大的歷史責任，必須透過充分發言，在國會扮演中流砥柱的角色，避免讓台灣像失速列車，最後摔得粉身碎骨。

鄭麗文說，任何事情都沒有絕對，對盧秀燕而言，每一步都要踩穩，台中市長絕對是可以占據24小時的工作，何況黨主席不是什麼「好缺」，千頭萬緒，還要面對民進黨方方面面的打壓，以盧穩紮穩打的性格，或許會擔心風險過高，因此認為先顧好台中，對國民黨就是最大付出與貢獻，起碼不要兩頭落空。

鄭麗文認為，以盧秀燕對國民黨的情義與對台灣的關心，不會只顧台中，她的能量是存在的，幫黨輔選的意願也存在，無論最後決定要不要接黨主席，大家都應該尊重和接受。

鄭麗文也說，黨主席的位子格外重要，在這個時刻，大家都不應該謙讓、客氣，如果盧秀燕不選，「我會很認真思考，」畢竟她自己都跳出來組黨外在野大聯盟，就是因為對這三年的台灣處境感到憂慮，每個人都該盡最大責任和努力，「如果大家支持（選黨主席），我也責無旁貸。」

國民黨 鄭麗文

延伸閱讀

傳盧秀燕不選黨主席? 蔣侯張被點名..蔣萬安態度曝光

【重磅快評】不選黨主席 透視盧秀燕「+1」哲學

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

今晨從澳洲返台 盧秀燕：藉此了解各國因應關稅政策

相關新聞

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席，藍營高層與基層反應兩樣情，黨中央以「盼盧回應外界期待」，藍軍基層希望盧勇於承擔，為什麼...

王義川失言性平部遭出征 婦女新知批：民進黨打算放棄性平價值？

婦女新知基金會表示，日前立委王義川批台中市長盧秀燕粉底液事件，民進黨發言人卓冠廷公開發文批評性平部未經內部程序，再到政論...

【重磅快評】藍委索資是追殺？要請卓榮泰再次封殺嗎

726大罷免慘敗，綠媒指挺過罷免的藍委王鴻薇向政府部門索資，矛頭對準支持罷免的歌手大支、網紅志祺七七等人，基層議論紛紛，...

藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

民眾黨主席、立委黃國昌今受訪表態，有意投入2026新北市長選戰，但也從沒排斥過在野共推最強人選。新北立委洪孟楷也是202...

傳盧秀燕不選黨主席? 蔣侯張被點名..蔣萬安態度曝光

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，現在傳出黨內更有人點名北市長蔣萬安等人。對於蔣萬安參選黨主席的態度，近蔣人士透露，蔣「...

民眾黨高市黨部挺「國昌老師」 喊話小草們團結與尊重

民眾黨創黨主席柯文哲為不分區立委訂定的「兩年條款」可望延續，引發基層議論。高雄市黨部主委劉家榮表示，現在討論意義不大，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。