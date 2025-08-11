快訊

傳盧秀燕不選黨主席? 蔣侯張被點名..蔣萬安態度曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）先前反罷免，率北市5席立委出席助講。本報資料照片
台北市長蔣萬安（中）先前反罷免，率北市5席立委出席助講。本報資料照片

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，現在傳出黨內更有人點名北市長蔣萬安等人。對於蔣萬安參選黨主席的態度，近蔣人士透露，蔣「現階段完全沒有考慮要參選黨主席」。

國民黨主席改選將於下月開放登記。近蔣人士直言，蔣現階段完全沒有考慮要參選黨主席，儘管在這次反罷免輔選，外界可能對蔣萬安有所寄望，但對蔣來說，這次反罷免積極輔選，是蔣認為身為國民黨一員「要做好自己該做的事。」

由於蔣萬安接下來將爭取2026連任，藍營知情人士說，現階段對蔣萬安來說，最重要的工作是要繼續努力將第一任市長政績做好，尤其北市最近獲選為全球最想長居城市第一名，擊敗新加坡、雪梨和柏林等國際大城市。蔣萬安現階段最重要目標，是持續打造台北市成為國際最佳宜居城市，為市民做更多。

蔣萬安 黨主席 國民黨

