藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
台北市副市長李四川。 聯合報資料照片
台北市副市長李四川。 聯合報資料照片

民眾黨主席、立委黃國昌今受訪表態，有意投入2026新北市長選戰，但也從沒排斥過在野共推最強人選。新北立委洪孟楷也是2026新北市長一役熱門人選，洪說，藍白合作是勝利方程式之一，不只新北，其他縣市也要有合作默契。洪透露，他的態度是挺民調最高、最有機會贏的人，縱觀近期民調，目前藍營最強棒是台北市副市長李四川。

洪孟楷說，對黃國昌表態不會太意外，黃本來就以新北為責任區，也持續經營新北，他認同黃所說的，在野應該合作共推最強人選，這一合作契機與機制，有賴藍、白黨主席好好商談，建立互信，也凝聚共識，千萬不能重蹈2024年在野整合破局的覆轍。

對於是否有參選意願，洪孟楷沒把話說死，他說，就是挺民調最高、最有機會贏的人出戰。

到2026年新北市長改選，國民黨已在新北執政超過20年，如何穩妥交棒，成為後侯友宜時代的考驗。新北副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷都被點名，劉和然近期和侯友宜同框視察市政行程機會增多，也勤跑地方協助反罷助講，他拉高分貝批綠，強化與黨員的連結，劉在台上轟「最該被罷免的是立委蘇巧慧」，試圖將蘇巧慧引上選戰擂台，營造廝殺氛圍。

新北有404萬人口，規模是六都之首，也是北北基桃領頭羊，占舉足輕重地位。新北藍營要角說，多數市民在乎的是「做得好不好，而非做得久不久」，感受重於一切，如何持續提升城市競爭力、端出有感政績，是後侯友宜時代的強大考驗。

新北市副市長劉和然近期和侯友宜同框視察市政行程機會增多，也勤跑地方協助反罷助講。本報資料照片
新北市副市長劉和然近期和侯友宜同框視察市政行程機會增多,也勤跑地方協助反罷助講。本報資料照片
立委洪孟楷說，藍白合作是勝利方程式之一，不只新北，其他縣市也要有合作默契。洪透露，他的態度是挺民調最高、最有機會贏的人，縱觀近期民調，目前藍營最強棒是台北市副市長李四川。本報資料照片
立委洪孟楷說,藍白合作是勝利方程式之一,不只新北,其他縣市也要有合作默契。洪透露,他的態度是挺民調最高、最有機會贏的人,縱觀近期民調,目前藍營最強棒是台北市副市長李四川。本報資料照片

