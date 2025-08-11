黃國昌表態參選新北 陳世軒盼藍白合：整合出最強人選

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌與同黨新北議員陳世軒。本報資料照片
民眾黨主席黃國昌今表態投入2026新北市長選舉，民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強的人選之一，他希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選。

陳世軒說，看到黃國昌正面、積極表態，也為民眾黨在新北注入一劑強心針。作為新北議員當然希望2026有一個強大母雞，帶領大家作戰、拿出理想的成績單，相信在黃國昌的帶動下，新北市長選情會更激烈，而自己也會協助黃國昌在地方耕耘。

而民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，國民黨要頭痛了，陳世軒反酸，看到民進黨急著見縫插針，就知道急的是民進黨。726大罷免在藍白合作下打下漂亮一仗，大家也都知道藍白合作力量才會大，從黃國昌上午訪談中，可看出與國民黨合作整合出最適當的人選方向仍不變，陳世軒認為，政黨間能夠正向競爭是好事，這樣新北市才會更進步。

陳世軒說，他也希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選，黃國昌拋出要選新北市長後，民眾黨基層都很振奮，自己也會全力協助黃國昌成為最好的選項。

