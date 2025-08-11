快訊

【重磅快評】不選黨主席 透視盧秀燕「+1」哲學

聯合報／ 主筆室
聯合報獨家報導，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，引發各界不同解讀。圖／聯合報系資料照片
聯合報今天獨家報導，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，這個決定有點意外、又不太令人意外。盧秀燕的理由很單純，她曾跟台中市民承諾「做好做滿」，直到2026年卸任市長。盧秀燕今晨返台時表示，目前最重要是加強防颱，定調民生問題優先政治議題。不過，黨主席效應已發酵，盧秀燕不只防天災、也要顧人和。

盧秀燕日前在澳洲僑宴演講時表示，「唯有和，台灣才有出路」，一語道破台灣正面臨內外困境。回到政治現實面，國民黨如果大罷免、大失敗，全黨風雨飄搖之際，盧秀燕就「非扛不可」；但國民黨反惡罷、大成功，藍白處於空前團結，國民黨主席也未必「非盧不可」。

盧秀燕的想法很務實，「我們」比「我」更重要，在野團結都不一定會贏，若不團結一定失敗。即使國民黨主席朱立倫的領導備受挑戰，但藍白聯手仍能打贏民進黨，國民黨人才濟濟，盧不爭才能求和，化解內耗才能擴大「+1」支持度。

相較之下，民進黨是狼性政黨，賴清德總統奉行「戰狼哲學」，看不順眼就開戰，大罷免是「-1」減法思維，藍白立委過半，他就想一一鬥掉，不在乎是否具備社會正當性；賴總統完全顛覆「不是表決多數贏就可以」民主邏輯，所謂「更大的民主」其實是掩飾「更大的權力」。賴清德的減法若PK盧秀燕的加法，未來將上演一場「北風和太陽」戰爭。

民進黨726大罷免鎖定「台中三子」立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，網友戲稱「3隻小豬戰勝大野狼」，不只是靠盧媽一己之力，更重要的是群策群力，執政黨步步進逼，讓在野黨空前團結，抗罷模式可望複製到823戰場。民眾黨高層也表示，前主席柯文哲是藍白分裂的代表，民眾黨本來也不想跟國民黨合一起，但賴清德欺人太甚，「藍白合是民進黨逼出的產物」。

國民黨當前的重點，不是黨主席的輸贏，而是大罷免的成敗，這場硬仗的關鍵字不是「朱主席」，而是「藍白合」，唯有團結，在野陣營才有2026與2028的希望。政治人物信任感是多年累積的成果，盧秀燕的政治品牌明顯大於國民黨百年老店，她兼具藍營傳統、女性特質與台中優勢，足以吸引中間選民、促進藍白合、擴大同溫層。有遠見的政治人物是看大局、不是爭大位，是爭千秋，而非意氣之爭。

金庸武俠小說名言：「重劍無鋒、大巧不工」，正所謂「以簡化繁、以拙勝巧」，盧秀燕號稱「媽媽市長」，不選黨主席是對台中市民的單純承諾，她的個性外柔內剛、風格以柔克剛，一旦下了決定就會明快拍板，做出決定就像山一樣堅毅，外界難以動搖。

事實上，「重劍無鋒、大巧不工」還有下一句：「後發先至、一招制勝」，高手過招，退後或許是前進；盧秀燕不選也是一種選擇，前進需要勇氣、停下則靠智慧，有勇有謀，方能成就大業。

盧秀燕 藍白合 國民黨

