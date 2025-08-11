快訊

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
台中市長盧秀燕（左三）上周訪澳，今天上午歸國，一下飛機就問到選不選國民黨主席的事。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席，藍營高層與基層反應兩樣情，黨中央以「盼盧回應外界期待」，藍軍基層希望盧勇於承擔，為什麼國民黨主席是令人卻步的職缺？

地方首長兼國民黨主席有先例，前總統馬英九在2005年就以台北市長身分「參選」國民黨主席，以壓倒性的勝姿力退政壇「公道伯」立法院長前院長王金平。

一、馬英九是在台北市長第二任投入黨主席選舉，他離卸任還有一年多，當時，至少藍營不認為馬英九是選黨主席是「提前落跑」之舉。

二、馬爭黨主席在當時有外在客觀環境的條件配合。首先，連宋2連敗前總統陳水扁，泛藍陣營放眼望去，能一爭2008的也只有「小馬哥」馬英九，選黨主席是取得2008總統的門票，這張票即是藍軍支持者力挺，也是馬陣營評估「總統候選人應與黨主席同一人」的主要思維。

三、2000年的第一個10年，雖然國民黨的財力已非第一次政黨輪替前相提並論，但開門7件事在當時還不到捉襟見肘的窘境，「小馬哥」進廚房還能不需過度擔心沾滿油垢。

國民黨在野已9年，自馬立強之後，難得出現盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜能獨當一面的「人才」，其中又屬盧秀燕是藍軍的「中興之主」。盧秀燕的成功除了自己的實力，包括熟悉國民黨文化的前輩馬英九、王金平都勸進盧秀燕思考黨主席之事。

從嚴謹的定義，盧秀燕爭取黨主席無關「提前落跑」，她仍是台中市長，前有馬英九的例子，既然無落跑之實，就沒有違反誠信與初衷之事。

但，今非昔比。2005年馬英九能，不代表2025盧秀燕也能，最大原因就是國民黨主席擔子越來越沉重，「有一種苦，你不知道朱立倫的苦」，這幾年朱立倫盤國民黨這殘破的「大宅門」可說肝腦塗地。

藍營人士分析很貼切，「市長是政通人和，主席是有我無你 」，這14個字就說明目前國民黨主席一職為何讓藍軍有能力有眾望的人會「再多想想」。

馬英九 國民黨 盧秀燕

