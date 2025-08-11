黃國昌表態會投入新北市長選舉 吳思瑤：該頭痛的是國民黨

民眾黨確定維持兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天接受專訪表態，會投入新北市長選舉。民進黨團幹事長吳思瑤對此評論說，民眾黨內部明明對兩年條款有不同意見，但黃國昌卻強勢拍板，第二天順勢宣布參選新北市長，對國民黨步步進逼，現在該頭痛的是國民黨，以及民眾黨內部。

吳思瑤今天上午受訪表示，黃國昌一向有非常高的政治企圖，對於角逐新北市長顯然也有非常高的期待。但現在的難題是，藍白在新北是否合作？如何合作？國民黨面對黃國昌步步進逼、加碼提前拋出參選訊息，要如何接球？恐怕頭痛的是國民黨。

吳思瑤分析，黃國昌在民眾黨黨代表大會上，拍板執行「兩年條款」，現在他個人順勢宣布要角逐新北市長。從這2個訊息看來，黃國昌為何對黨內有不同意見的兩年條款，不給予討論強勢定案，隔天再宣布參選新北市長。她的觀察是，黃國昌的個人政治盤算、個人政治利害，恐怕是他心中第一考量。

吳思瑤說，民眾黨內部針對兩年條款也有炸鍋聲音，但為黃國昌已經不需要享有立委光環，接著對國民黨步步進逼，開出角逐新北市長這一槍。黃國昌在24小時內拋出的訊息，要頭痛的是國民黨及民眾黨內部。

