黃國昌表態會投入新北市長選舉 吳思瑤：該頭痛的是國民黨
民眾黨確定維持兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天接受專訪表態，會投入新北市長選舉。民進黨團幹事長吳思瑤對此評論說，民眾黨內部明明對兩年條款有不同意見，但黃國昌卻強勢拍板，第二天順勢宣布參選新北市長，對國民黨步步進逼，現在該頭痛的是國民黨，以及民眾黨內部。
吳思瑤今天上午受訪表示，黃國昌一向有非常高的政治企圖，對於角逐新北市長顯然也有非常高的期待。但現在的難題是，藍白在新北是否合作？如何合作？國民黨面對黃國昌步步進逼、加碼提前拋出參選訊息，要如何接球？恐怕頭痛的是國民黨。
吳思瑤分析，黃國昌在民眾黨黨代表大會上，拍板執行「兩年條款」，現在他個人順勢宣布要角逐新北市長。從這2個訊息看來，黃國昌為何對黨內有不同意見的兩年條款，不給予討論強勢定案，隔天再宣布參選新北市長。她的觀察是，黃國昌的個人政治盤算、個人政治利害，恐怕是他心中第一考量。
吳思瑤說，民眾黨內部針對兩年條款也有炸鍋聲音，但為黃國昌已經不需要享有立委光環，接著對國民黨步步進逼，開出角逐新北市長這一槍。黃國昌在24小時內拋出的訊息，要頭痛的是國民黨及民眾黨內部。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言