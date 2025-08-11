快訊

影／民眾黨定調維持兩年條款 江和樹：主席黃國昌帶領不必擔心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨昨舉辦第三屆第二次全國黨代表大會，黨主席黃國昌在會中定調，維持前黨主席柯文哲所訂立「兩年條款」。對此，民眾黨中央委員江和樹今表示，這是一個承諾，大家不必擔心。圖／江和樹提供
民眾黨昨舉辦第三屆第二次全國黨代表大會，黨主席黃國昌在會中定調，維持前黨主席柯文哲所訂立「兩年條款」。對此，民眾黨中央委員江和樹今表示，這是一個承諾，大家不必擔心。圖／江和樹提供

民眾黨昨舉辦第三屆第二次全國黨代表大會，黨主席黃國昌在會中定調，維持前黨主席柯文哲所訂立「兩年條款」。對此，民眾黨中央委員江和樹今表示，這是一個承諾，大家不必擔心。

他說，當初這是前主席柯文哲答應過的事，相信後面遞補的8人在工作領域上都有他們的專長。雖然現任的8位表現的非常好，有人會擔心是否換了會不好，但這不必煩惱，因為還有黃國昌帶領之下，不必擔心。

江和樹說，這是承諾，不是修改章程，如果是修改章程就要尊重黨代表，當初簽約的人是柯文哲，如果要毀約，也要由柯文哲主席來說吧。他呼籲後面遞補的8人要好好加油，不要讓支持者擔心。他強調，如果一個黨連誠信都沒有，這個黨還像個黨、還有其價值嗎。

