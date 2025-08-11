徐巧芯籲反綠陣營極大化 認同藍白對2026年縣市長選舉通盤考量

民眾黨主席、立委黃國昌再表態會投入新北市長選舉，也表示2026藍白合應全國通盤考量。國民黨立委徐巧芯表示，她不會排斥這樣的說法，這是好的開始，大家不需太驚慌，其實藍白合過去在立院及反罷都合作得很好， 大家應該著眼於大局，怎麼在2026擴大群體，讓反綠陣營極大化。

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？他也說「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

徐巧芯分析，其實黃國昌一直都是如此說法，黃的意思應該是在藍白順利整合之下推出最有可能當選的最強人選。她指出，立院藍白合這段日子以來，給人民信任感，也推出對人民有益的法案；選舉上還是希望大家公平競爭，讓選民來決定，絕不要重蹈覆轍過去藍白不合情況。

徐巧芯表示，黃國昌這樣的說法是好事一樁，她不會排斥這樣的說法，其實藍白合從過去立院合作到反罷免一戰都很好，大家應該著眼於大局，怎麼讓反綠陣營極大化；當然屆時推出的2026人選一定要能勝利，取得多數地方民眾認同；否則，大家會思考，是不是還是用「原本的方式」？

徐巧芯強調，這是好的開始，大家不需要太驚慌，2026最重要是思考點是從過去立院到反罷，整體擴大反綠陣營，找出最強的人、能贏的人來做代表，這才是其中關鍵。

