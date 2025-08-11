徐巧芯籲反綠陣營極大化 認同藍白對2026年縣市長選舉通盤考量

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。本報資料照片／記者杜建重攝影
國民黨立委徐巧芯。本報資料照片／記者杜建重攝影

民眾黨主席、立委黃國昌再表態會投入新北市長選舉，也表示2026藍白合應全國通盤考量。國民黨立委徐巧芯表示，她不會排斥這樣的說法，這是好的開始，大家不需太驚慌，其實藍白合過去在立院及反罷都合作得很好， 大家應該著眼於大局，怎麼在2026擴大群體，讓反綠陣營極大化。

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？他也說「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

徐巧芯分析，其實黃國昌一直都是如此說法，黃的意思應該是在藍白順利整合之下推出最有可能當選的最強人選。她指出，立院藍白合這段日子以來，給人民信任感，也推出對人民有益的法案；選舉上還是希望大家公平競爭，讓選民來決定，絕不要重蹈覆轍過去藍白不合情況。

徐巧芯表示，黃國昌這樣的說法是好事一樁，她不會排斥這樣的說法，其實藍白合從過去立院合作到反罷免一戰都很好，大家應該著眼於大局，怎麼讓反綠陣營極大化；當然屆時推出的2026人選一定要能勝利，取得多數地方民眾認同；否則，大家會思考，是不是還是用「原本的方式」？

徐巧芯強調，這是好的開始，大家不需要太驚慌，2026最重要是思考點是從過去立院到反罷，整體擴大反綠陣營，找出最強的人、能贏的人來做代表，這才是其中關鍵。

藍白合 黃國昌

相關新聞

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席，藍營高層與基層反應兩樣情，黨中央以「盼盧回應外界期待」，藍軍基層希望盧勇於承擔，為什麼...

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，...

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市...

黃國昌表態參選新北 陳世軒盼藍白合：整合出最強人選

民眾黨主席黃國昌今表態投入2026新北市長選舉，民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強的人選之一，他希望市長人選能與...

【重磅快評】不選黨主席 透視盧秀燕「+1」哲學

聯合報今天獨家報導，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，這個決定有點意外、又不太令人意外。盧秀燕的理由很單純，她曾跟台中市民...

邱泰源4大少子化解方 標準耍嘴皮治國

台灣人口已連續19個月負成長，生育率全球墊底，面對赤裸裸的國安危機，衛福部長邱泰源日前端出的「四大解方」，不僅毫無新意，還只是把多年來早已存在、且被證實無法扭轉趨勢的政策重新彙整，向媒體再說明一次，身為掌管台灣人從出生到死亡的部會，最終只是耍耍嘴皮，只要冠上「解方」二字，好似就是真正的解方，實質也只不過是一份政策剪貼簿。

