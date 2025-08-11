劉世芳稱承認中華人民共和國 民眾黨轟法盲還是面試大法官

民眾黨昨天拍板維持不分區立委兩年條款，陸配李貞秀有望在明年2月1日遞補立委。民眾黨發言人張彤今天表示，擔任中華民國公職不得擁有雙重國籍，內政部長劉世芳所謂「承認中華人民共和國」是口誤還是法盲，難道下一步準備要去面試大法官？

民眾黨昨天舉行黨代表大會，立委兩年條款確定維持運作，根據2024年民眾黨不分區名單，排名第15位的李貞秀有望在明年2月遞補成為立委。

立法院內政委員會今天審查「行政區劃法」草案，劉世芳在會前受訪時說，按照國籍法第20條規定，就職1年內應放棄其他外國國籍，至於陸配如何放棄國籍，中國有放棄國籍的程序。此外，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，站在中華民國政府角色，「承認中華人民共和國」。

針對劉世芳的說法，張彤透過文字回應，擔任中華民國公職本就不得擁有雙重國籍，劉世芳聲稱「承認中華人民共和國」，到底是口誤還是法盲。

張彤說明，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，都有清楚載明「大陸地區不是外國」，也就是憲法並不承認中華人民共和國是個國家，現在單憑一句話就可以超越憲法，「難道劉部長下一步準備要去面試大法官？」

