盧秀燕考慮不選黨主席...被點交棒人選 侯友宜重申一句
國民黨主席改選在即，台中市長盧秀燕今傳出考慮不參選，將「做好做滿」直到明年底卸任。先前國民黨主席朱立倫受訪，曾點名其他交棒人選，其中包括新北市長侯友宜。侯被問及是否有意願，他不置可否，僅說，每一個人現階段把握當下，認真打拚，在各自崗位認真為人民做事。
侯友宜今啟用塭仔圳中環公園，受訪被問及對於被點名是熱門人選，侯說，為民服務，每一個人在自己的工作崗位上，積極努力地做事，大家攜手共同團結，讓這一塊土地更好。至於是否有意願，侯不置可否，重申每一個人現階段把握當下，認真打拚，在各自崗位認真為人民做事。
媒體追問，怎麼看盧秀燕在澳洲時向僑胞演講提及「唯有和台灣才有出路」，侯友宜說，避戰是一個領導人應有責任，兩岸之間要不斷地在對等尊嚴底下來溝通、交流，大家一起共同面對，這才是促進和平最主要的關鍵。
另外，823第二波罷免也還在進行中，侯表示，現在人民壓力非常大，面對關稅、水災問題，甚至庶民經濟、觀光旅遊的挑戰。每一個問題都需要大家同心齊力面對，所以內部不要內耗，大家同心齊力，真的不要用政治、鬥爭的方式，大家更應該攜手面對人民現在所需要的，好好地努力，讓人民可以過一個安定的生活。
