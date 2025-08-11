快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／遭點名參選國民黨主席？ 胡志強：對我來說是上個世紀的事

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中市前市長胡志強被點名參選國民黨主席，胡志強表示，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，完全沒這個打算。記者陳秋雲／攝影
台中市前市長胡志強被點名參選國民黨主席，胡志強表示，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，完全沒這個打算。記者陳秋雲／攝影

有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。除盧秀燕外，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市前市長胡志強都曾被點名是黨主席人選。胡志強今表示，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，沒這個打算。

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷日前辭世，享耆壽92歲。顏家今在台中沙鹿住處舉行告別式，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前台中市長胡志強等人都到場致意。

對於被點名參選黨主席，胡志強表示，他沒有這個準備，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，完全沒這個打算。

至於屬意的黨主席人選？胡志強說，他主張世代交替，國民黨人才濟濟，讓年輕人出來最好，他從來沒有改變過這個想法。

黨主席 胡志強

延伸閱讀

影／盧秀燕考慮不選黨主席 朱立倫被問這樣回應

盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了

影／考慮不參選黨主席？盧秀燕返台：目前最重要是加強楊柳防颱工作

胡志強稱江啟臣要接盧秀燕位置 綠委何欣純怒嗆：抹煞公民團體努力

相關新聞

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席，藍營高層與基層反應兩樣情，黨中央以「盼盧回應外界期待」，藍軍基層希望盧勇於承擔，為什麼...

藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

民眾黨主席、立委黃國昌今受訪表態，有意投入2026新北市長選戰，但也從沒排斥過在野共推最強人選。新北立委洪孟楷也是202...

傳盧秀燕不選黨主席? 蔣侯張被點名..蔣萬安態度曝光

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，現在傳出黨內更有人點名北市長蔣萬安等人。對於蔣萬安參選黨主席的態度，近蔣人士透露，蔣「...

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，...

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市...

黃國昌表態參選新北 陳世軒盼藍白合：整合出最強人選

民眾黨主席黃國昌今表態投入2026新北市長選舉，民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強的人選之一，他希望市長人選能與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。