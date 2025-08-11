影／遭點名參選國民黨主席？ 胡志強：對我來說是上個世紀的事

有知情人士透露，台中市長盧秀燕不參選國民黨主席。除盧秀燕外，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市前市長胡志強都曾被點名是黨主席人選。胡志強今表示，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，沒這個打算。

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷日前辭世，享耆壽92歲。顏家今在台中沙鹿住處舉行告別式，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前台中市長胡志強等人都到場致意。

對於被點名參選黨主席，胡志強表示，他沒有這個準備，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，完全沒這個打算。

至於屬意的黨主席人選？胡志強說，他主張世代交替，國民黨人才濟濟，讓年輕人出來最好，他從來沒有改變過這個想法。

