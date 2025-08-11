嗆司法黑牢關不住柯文哲政治爆發力 醫曝一類人將「由黑轉粉」

民眾黨昨確定維持不分區立委2年條款，現任8席立委明年元月底將卸任。醫師、時事評論家沈政男評析，這是柯文哲政治意志延伸與展現，而「司法黑牢關不住他的政治爆發力」，更曝將有一類人會帶著罪惡感「由黑轉粉」支持柯文哲。

沈政男指出，去年爆發京華城案時，綠媒社論幸災樂禍認為柯文哲的政治生命將結束，民眾黨也會泡沫化，但現在黨員從2萬多增至3萬多人；且其立委兩年條款不修改，連黃國昌在內，明年初就會下台，這就是柯的政治意志的延伸與展現。

最重要的是，柯文哲前幾天在法庭休庭時間飆罵北檢，多少媒體搶著報導，網路馬上被挺柯與毀柯的言論占滿，足見「司法黑牢，就關不住柯文哲的政治爆發力」，就跟川普一講話，媒體與網路都會關注，柯文哲的政治魅力就是川普等級的啊！

他進一步表示，光從綠營網路側翼，到現在還在撿拾柯文哲落下的毛髮皮屑過活，只要柯文哲有任何新聞消息，就拿來自己的版面東蹭西蹭，表面上罵柯毀柯，實際上就是蹭柯。因為不蹭柯，他們的東西根本沒人理會。

而京華城案的審理，早已淪為編故事與擲骰子遊戲了，柯文哲不可能從司法得到公平正義，不過他每多關一天，他的政治影響力就會增添一分，因此更要在選舉裡討回公道， 大罷免，讓大罷免仔跌得狗吃屎，就是柯文哲討回公道的第一步。

沈政男也提到，挺柯支持者，最多還是崇拜柯文哲的政治爆發力，其次是希望藍白合作打倒民進黨，也有理性選民盼第三勢力持續壯大；還有一種就是發現在京華城案誤會了阿北，將帶著罪惡感用選票來彌補柯的犧牲與受難，進而成為柯粉。 民眾黨前主席柯文哲（右1）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照

