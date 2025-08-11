快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

嗆司法黑牢關不住柯文哲政治爆發力 醫曝一類人將「由黑轉粉」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲（左）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照

民眾黨昨確定維持不分區立委2年條款，現任8席立委明年元月底將卸任。醫師、時事評論家沈政男評析，這是柯文哲政治意志延伸與展現，而「司法黑牢關不住他的政治爆發力」，更曝將有一類人會帶著罪惡感「由黑轉粉」支持柯文哲。

沈政男指出，去年爆發京華城案時，綠媒社論幸災樂禍認為柯文哲的政治生命將結束，民眾黨也會泡沫化，但現在黨員從2萬多增至3萬多人；且其立委兩年條款不修改，連黃國昌在內，明年初就會下台，這就是柯的政治意志的延伸與展現。

最重要的是，柯文哲前幾天在法庭休庭時間飆罵北檢，多少媒體搶著報導，網路馬上被挺柯與毀柯的言論占滿，足見「司法黑牢，就關不住柯文哲的政治爆發力」，就跟川普一講話，媒體與網路都會關注，柯文哲的政治魅力就是川普等級的啊！

他進一步表示，光從綠營網路側翼，到現在還在撿拾柯文哲落下的毛髮皮屑過活，只要柯文哲有任何新聞消息，就拿來自己的版面東蹭西蹭，表面上罵柯毀柯，實際上就是蹭柯。因為不蹭柯，他們的東西根本沒人理會。

而京華城案的審理，早已淪為編故事與擲骰子遊戲了，柯文哲不可能從司法得到公平正義，不過他每多關一天，他的政治影響力就會增添一分，因此更要在選舉裡討回公道， 大罷免，讓大罷免仔跌得狗吃屎，就是柯文哲討回公道的第一步。

沈政男也提到，挺柯支持者，最多還是崇拜柯文哲的政治爆發力，其次是希望藍白合作打倒民進黨，也有理性選民盼第三勢力持續壯大；還有一種就是發現在京華城案誤會了阿北，將帶著罪惡感用選票來彌補柯的犧牲與受難，進而成為柯粉。

民眾黨前主席柯文哲（右1）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲（右1）涉京華城圖利案至今仍羈押禁見。圖／聯合報系資料照

柯文哲 大罷免 京華城案

延伸閱讀

影／江啟臣團結反罷免現場 蔡壁如喊：柯文哲就拜託你們了

民眾黨6周年黨慶 陳佩琪留言「柯文哲快回到我身邊」

影／決定維持「兩年條款」 黃國昌：若有變動由柯文哲決定

【重磅快評】人走茶未涼 柯文哲意志仍貫穿民眾黨？

相關新聞

為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席，藍營高層與基層反應兩樣情，黨中央以「盼盧回應外界期待」，藍軍基層希望盧勇於承擔，為什麼...

藍白合是勝利方程式？ 洪孟楷曝：民調最高還是李四川

民眾黨主席、立委黃國昌今受訪表態，有意投入2026新北市長選戰，但也從沒排斥過在野共推最強人選。新北立委洪孟楷也是202...

傳盧秀燕不選黨主席? 蔣侯張被點名..蔣萬安態度曝光

台中市長盧秀燕傳不參選國民黨主席，現在傳出黨內更有人點名北市長蔣萬安等人。對於蔣萬安參選黨主席的態度，近蔣人士透露，蔣「...

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，...

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市...

黃國昌表態參選新北 陳世軒盼藍白合：整合出最強人選

民眾黨主席黃國昌今表態投入2026新北市長選舉，民眾黨新北市議員陳世軒說，黃國昌一直是最強的人選之一，他希望市長人選能與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。