影／盧秀燕考慮不選黨主席 朱立倫被問這樣回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標父親今天告別式，國民黨主席朱立倫到場致意。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標父親今天告別式，國民黨主席朱立倫到場致意。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，國民黨主席朱立倫到場致意，台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席， 朱立倫被問及，他不發一語快步離開。

顏清標父親顏懷今天上午舉辦告別式，數千人到場致意，包括立法院長韓國瑜，副院長江啟臣和多位立委與縣市長。

朱立倫隨後到場，未走大門進入會場，他率隊公祭後再從側門離開，記者追問他，國民黨將改選黨主席，台中市長盧秀燕不參選看法，朱立倫表情嚴肅未回應，在黨工陪同下快步離開。

台灣人口已連續19個月負成長，生育率全球墊底，面對赤裸裸的國安危機，衛福部長邱泰源日前端出的「四大解方」，不僅毫無新意，還只是把多年來早已存在、且被證實無法扭轉趨勢的政策重新彙整，向媒體再說明一次，身為掌管台灣人從出生到死亡的部會，最終只是耍耍嘴皮，只要冠上「解方」二字，好似就是真正的解方，實質也只不過是一份政策剪貼簿。

