影／盧秀燕考慮不選黨主席 朱立倫被問這樣回應
鎮瀾宮董事長顏清標父親顏懷今天告別式，國民黨主席朱立倫到場致意，台中市長盧秀燕考慮不選國民黨主席， 朱立倫被問及，他不發一語快步離開。
顏清標父親顏懷今天上午舉辦告別式，數千人到場致意，包括立法院長韓國瑜，副院長江啟臣和多位立委與縣市長。
朱立倫隨後到場，未走大門進入會場，他率隊公祭後再從側門離開，記者追問他，國民黨將改選黨主席，台中市長盧秀燕不參選看法，朱立倫表情嚴肅未回應，在黨工陪同下快步離開。
