濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，難道還要繼續官官相護秀下限，麻煩該彈劾就彈劾，民眾黨會持續推動廢除監察院，人民不需要尸位素餐的監察院。

監察院前秘書長李俊俋今年5月被爆濫用公務車，監察委員蘇麗瓊、林郁容、王榮璋等人也先後捲入爭議，監察院紀律委員會7月首次開會進行審議程序。對此，黃國昌團隊上午舉行「監察院別擺爛，廉能風紀放著爛？」記者會，要求監察院公布調查報告、依法彈劾失職監委。

黃國昌中和永和區主任陳怡君表示，監察院原本應該作為國家的防腐劑，運用權力監督行政機關不要違反亂紀、防止國家從內部腐化，然而民進黨執政以來護航自家人，如今早已淪為「只敢打蒼蠅、不敢打老虎」，儼然成為執政黨的東廠院與遮羞院。

陳怡君指出，監察院內部爛到不行，彈劾自家監委、秘書長也早有前例，過去從展開內部調查，再到移送紀律委員會，監察院至今仍無調查報告，難道是以為國人早已忘記，「他們可以彈劾別人，對自己卻輕輕放下」，麻煩民進黨政府不要再雙標，民眾黨絕對會持續追查到底。

黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢則直言，監察院根本是系統性地濫用公務車，民眾黨在今年6月公開遞交檢舉函，副院長李鴻鈞聲稱會立刻啟動調查，兩個多月時間過去卻持續擺爛，「調查報告什麼時候要公布？難道要繼續官官相護、毫無下限嗎？」

陳語倢說，監察院如果要繼續擺爛，也不用等到立法院修憲，現在就把招牌拆下來丟進垃圾桶，更非李俊俋請辭斷尾求生，未來就能繼續混下去。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸指出，在野黨強力監督中央政府總預算，監察院數度哭窮買不起衛生紙，但是從前任秘書長到監察委員，全部都把公務車當作私家車使用，而過去展現的態度就是沒有要辦，麻煩立即公布調查結果、該彈劾就彈劾，台北地檢署也不要再裝睡。

黃國昌板橋區主任林子宇表示，立法院會上周通過民眾黨團提案，預計8月25日召開本屆修憲委員會首次全體委員會議，民進黨過去也不斷提出相同主張，沒想到執政後才發現位子很香，不僅可以拿來酬庸綠友友，還能用作追殺政敵的工具。

林子宇呼籲，民進黨不要換了位子就換腦袋，完全忘記曾經對人民許下的承諾，人民不需要尸位素餐的監察院，因此修憲廢除監察院刻不容換。

商品推薦