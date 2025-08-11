川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普利用關稅談判，可能還會促使台灣採購更多軍事設備。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普既然將經貿與國安列為可強化美國利益的策略，台灣如何在這樣態勢下掌握我方最有利的位置，當然是要善用台灣第一島鏈的重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻、和平防衛關鍵位置和力量。

吳思瑤今上午受訪表示，善用美國也需要台灣，作為印太地區安全協防第一線乃至經貿面，深化台美合作、對半導體產業供應鏈互利互惠，不管是國安加經貿或是經貿加國安，台灣應當掌握趨勢，扮演最重要核心地位，爭取對我方最好的條件，政府也都有因應此趨勢做沙盤推演，並做出各項因應。

媒體詢問，有綠委稱自己也是看到報導才知道關稅疊加，政院對政策是否該加強宣傳？吳思瑤表示，她非常支持、同意，任何關稅談判盡可能在可以揭露的範圍內做到透明公開。而關稅談判結果底定後，勢必會送給國會審查批准，該公開報告的，民進黨團一直要求透明公開，依目前可以揭露的事實向國人清楚說明也是必要。

吳思瑤說，而這幾天大家在吵關稅疊加與否，政院當初確實在4月4日第一次記者會中說明，若社會仍有不明白，政府部門應想方設法強化資訊；但國會議員也同樣承載向國人傳達正確訊息的功能，因此立委針對關稅政策批判或傳達，也要符合事實。

吳思瑤表示，4月都已經透明公開的訊息，8月再來炒作黑箱，事實證明民眾黨團總召黃國昌也承認4月有知道訊息，因此不管行政、立法，都要精準傳達政策，希望大家能基於事實宣傳。

商品推薦