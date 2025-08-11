快訊

川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤上午在立法院受訪。記者葉信菉／攝影
民進黨立委吳思瑤上午在立法院受訪。記者葉信菉／攝影

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普利用關稅談判，可能還會促使台灣採購更多軍事設備。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普既然將經貿與國安列為可強化美國利益的策略，台灣如何在這樣態勢下掌握我方最有利的位置，當然是要善用台灣第一島鏈的重要戰略樞紐地位，強化扮演印太地區和平貢獻、和平防衛關鍵位置和力量。

吳思瑤今上午受訪表示，善用美國也需要台灣，作為印太地區安全協防第一線乃至經貿面，深化台美合作、對半導體產業供應鏈互利互惠，不管是國安加經貿或是經貿加國安，台灣應當掌握趨勢，扮演最重要核心地位，爭取對我方最好的條件，政府也都有因應此趨勢做沙盤推演，並做出各項因應。

媒體詢問，有綠委稱自己也是看到報導才知道關稅疊加，政院對政策是否該加強宣傳？吳思瑤表示，她非常支持、同意，任何關稅談判盡可能在可以揭露的範圍內做到透明公開。而關稅談判結果底定後，勢必會送給國會審查批准，該公開報告的，民進黨團一直要求透明公開，依目前可以揭露的事實向國人清楚說明也是必要。

吳思瑤說，而這幾天大家在吵關稅疊加與否，政院當初確實在4月4日第一次記者會中說明，若社會仍有不明白，政府部門應想方設法強化資訊；但國會議員也同樣承載向國人傳達正確訊息的功能，因此立委針對關稅政策批判或傳達，也要符合事實。

吳思瑤表示，4月都已經透明公開的訊息，8月再來炒作黑箱，事實證明民眾黨團總召黃國昌也承認4月有知道訊息，因此不管行政、立法，都要精準傳達政策，希望大家能基於事實宣傳。

美國 經貿 吳思瑤

相關新聞

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市...

川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普利用關稅談判，可能還會促使台灣採購更多軍事設備。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普既然將...

柯P「兩年條款」生效 彰化員林人王安祥明年遞補不分區

民眾黨10日召開黨代表大會，拍板維持前主席柯文哲制定的「兩年條款」，現任不分區立委7人將於明年1月31日全數請辭，由排序...

黃國昌表態投入新北市長選舉 國民黨回應了

民眾黨確立維持「兩年條款」，民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共...

黃國昌喊話新白委「別當官」 稱「小草們不是吃素的」

民眾黨明年2月將有新一輪不分區立委上任，民眾黨主席黃國昌今天表示，新的黨籍立委一定要自我準備好，不要以為是上去當官的，他...

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，...

