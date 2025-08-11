柯P「兩年條款」生效 彰化員林人王安祥明年遞補不分區

民眾黨10日召開黨代表大會，拍板維持前主席柯文哲制定的「兩年條款」，現任不分區立委7人將於明年1月31日全數請辭，由排序第10名起的備位立委遞補。其中，第12順位的王安祥因為是土生土長的彰化員林人，立委黃珊珊在臉書上發文力挺，成為外界關注焦點。

民眾黨不分區立委7人包括黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷等人明年1月底將請辭；黃珊珊日前在臉書表示，王安祥雖是政治素人，卻絕非新手，長期在她的辦公室協助法案研究、提出勞工與產業面專業意見，也熟悉立法院議事流程與財委會業務。

她昨晚更再次發文強調，已準備好將相關任務交接給王安祥，「請大家放心，這是柯P去年2月交代的任務，我們非常認真執行，不管怎樣，立法院黨團都會勇敢前行，民眾黨不會因人設事，也不會被見縫插針」。

現任國立中正大學社會科學院院長的王安祥，專長在人因工程、勞工安全與勞工衛生，也曾任大葉大學工業工程學系主任。他表示，長年參與中央與地方勞動政策研擬與推動，深知勞動政策對國家發展與勞工福祉的重要，進入立法院後，推動尊嚴勞動政策，讓每位工作者都能獲得應有的尊重與保障，同時兼顧國家人力資源發展。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，王安祥與地方幹部互動密切，對彰化大小事瞭若指掌，近期823公投宣講更親自到場助陣，有他加入彰化隊，民眾黨在彰化一定更強。

温宗諭補充，黨主席黃國昌十分重視彰化，因為彰化是六都以外人口最多的縣市，且上屆政黨票成績亮眼。縣黨部已全力備戰2026年選舉，縣議員8選區中至少4區已有人選，彰化市長部分則持續勸進吳韋達，他認為，透過理性溝通與合理政策，才是吸引支持者的關鍵。 現任國立中正大學社會科學院院長的王安祥（右），專長在人因工程、勞工安全與勞工衛，明年將接下民眾黨不分區立委。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

