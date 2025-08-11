傳軍公教明年要加薪 吳思瑤：未掌握消息
明年度中央政府總預算案預計21日於行政院會拍板，據傳政院將啟動軍公教加薪作業。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，自己並未有軍公教加薪的訊息，此事還有待釐清。
吳思瑤今天上午受訪表示，這一屆立法院通過幾個關鍵法案，造成預算編列上的困難。例如財劃法必須釋出3753億給各地方政府，這個釋憲案已經提出，但還沒有進展，換言之行政院必須將3753億反映在新年度預算上，導致中央財政少了一大塊，目前行政部門還在因應中。
吳思瑤說，另外已經被砍過頭的預算案，可能會朝「追加減預算」來補足，因此政院可能會同時送出今年的追加減預算，與明年的總預算案，所以立法院8月底會面臨兩個預算案審議，也呼籲朝野理性審查。
而針對軍公教加薪議題？吳思瑤表示，自己有看到媒體報導，但軍公教加薪需經一定程序審議，還要考量當前的經濟狀況、財政負擔。就她所知，目前並未掌握這樣的訊息，訊息還有待釐清。
