快訊

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌表態投入新北市長選舉 國民黨回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）先前出席在野領袖峰會。圖／聯合報資料照片
圖為民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）先前出席在野領袖峰會。圖／聯合報資料照片

民眾黨確立維持「兩年條款」，民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。黨務人士低調回應，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。

至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？黃國昌今上午接受網路節目專訪時表示。「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。

國民黨主席朱立倫5月接受聯合報專訪時訂出明年選戰目標，藍白一定要合作，尤其是首長部分一定要合，單一選區要合作，多席次可以讓大家提出優秀人選，但要協調，才能取得最多席次的勝選，「有2026，才有2028」。

他強調，2028要派出最強候選人，「台北、桃園連任，守住新北、台中，進軍台南、高雄」。

適逢今年十月國民黨主席將面臨改選，對於黃國昌的表態，黨務人士僅表示，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。

黨主席 藍白合

延伸閱讀

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

影／決定維持「兩年條款」 黃國昌：若有變動由柯文哲決定

【重磅快評】人走茶未涼 柯文哲意志仍貫穿民眾黨？

相關新聞

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

隨民眾黨確立維持「兩年條款」，該黨立委後續動態也引關注。民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市...

川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普利用關稅談判，可能還會促使台灣採購更多軍事設備。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，川普既然將...

柯P「兩年條款」生效 彰化員林人王安祥明年遞補不分區

民眾黨10日召開黨代表大會，拍板維持前主席柯文哲制定的「兩年條款」，現任不分區立委7人將於明年1月31日全數請辭，由排序...

黃國昌表態投入新北市長選舉 國民黨回應了

民眾黨確立維持「兩年條款」，民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共...

黃國昌喊話新白委「別當官」 稱「小草們不是吃素的」

民眾黨明年2月將有新一輪不分區立委上任，民眾黨主席黃國昌今天表示，新的黨籍立委一定要自我準備好，不要以為是上去當官的，他...

濫用公務車爭議調查無下文 黃國昌團隊再轟監院尸位素餐

監察院今年接連爆發濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌團隊今天表示，監察院至今仍未提出調查報告，根本就是民進黨政府的遮羞院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。