黃國昌表態投入新北市長選舉 國民黨回應了
民眾黨確立維持「兩年條款」，民眾黨主席、立委黃國昌表示，接下來有更重要戰鬥位置，會投入新北市長選舉，但也從沒排斥過在野共推最強人選。黨務人士低調回應，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。
至於是否通盤考量2026縣市長藍白合？黃國昌今上午接受網路節目專訪時表示。「願意談、可以談」，但不能因此在家睡覺，自己努力更重要。
國民黨主席朱立倫5月接受聯合報專訪時訂出明年選戰目標，藍白一定要合作，尤其是首長部分一定要合，單一選區要合作，多席次可以讓大家提出優秀人選，但要協調，才能取得最多席次的勝選，「有2026，才有2028」。
他強調，2028要派出最強候選人，「台北、桃園連任，守住新北、台中，進軍台南、高雄」。
適逢今年十月國民黨主席將面臨改選，對於黃國昌的表態，黨務人士僅表示，未來新一屆黨主席接任，會持續與藍白密切對話。
