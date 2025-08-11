黃國昌喊話新白委「別當官」 稱「小草們不是吃素的」
民眾黨明年2月將有新一輪不分區立委上任，民眾黨主席黃國昌今天表示，新的黨籍立委一定要自我準備好，不要以為是上去當官的，他對國會很熟，若有時間，給的壓力絕對比前黨主席柯文哲壓力還大，且民眾黨是自我監督最嚴厲的群體，新立委們一定要有戰力，「民眾黨的小草們不是吃素的。」
民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任8席立委將在明年1月31日卸任。黃國昌今上午接受YouTube頻道「不演了新聞台」的節目主持人朱凱翔「誰來早餐」專訪聊及該話題。
黃國昌表示，現在8席立委都很認真負責，尤其接下來預算會期還有四大預算要審，到明年交接時，立委劉書彬會繼續留任，新一輪不分區立委也會接著上任，但無論如何「不可能閒」；不要以為黨讓他們當立委，是上去當官的，一定要準備好，表現不能不符合社會期待、不符合小草要求。
朱凱翔詢問，會像民眾黨前黨主席柯文哲一樣每天早上晨會磋商立院攻防進度？黃國昌表示，他只要有時間，給的壓力可能會比柯文哲還強，因為柯對國會比較不熟，可能比較客氣，晨會就是跟大家交換一下意見；他對國會很熟，其實只要問提了哪些法案、做了哪些質詢？「那跑不掉的」。
黃國昌提到，民眾黨支持者是自我監督最嚴厲的群體，像之前有黨籍立委想請假，他不會不准，但會提示若表決「少了個燈」，「小草晚上去臉書上問你的時候」答案是什麼？立委通常一聽就取消行程。其實只要事沒做好、該出席沒出息，支持者「訊息」就如雪花般飄來。
黃國昌表示，自己不是說要當鐵血教練，民眾黨是合作的政黨，國會作戰跟地方黨部絕對不是分開的，像嘉義有人亂丟光電板，只要一接到檢舉，第二天就開記者會。朱凱翔追問黃若不在，還有如此戰力？黃回應，新立委們一定要有這樣的戰力，「民眾黨的小草們不是吃素的。」
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言