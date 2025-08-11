黃國昌喊話新白委「別當官」 稱「小草們不是吃素的」

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨昨天在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會，黨主席黃國昌（中）發言。圖／本報資料照片

民眾黨明年2月將有新一輪不分區立委上任，民眾黨主席黃國昌今天表示，新的黨籍立委一定要自我準備好，不要以為是上去當官的，他對國會很熟，若有時間，給的壓力絕對比前黨主席柯文哲壓力還大，且民眾黨是自我監督最嚴厲的群體，新立委們一定要有戰力，「民眾黨的小草們不是吃素的。」

民眾黨昨天舉行全代會，不分區立委「兩年條款」確定維持運作，前主席柯文哲理念得以延續，現任8席立委將在明年1月31日卸任。黃國昌今上午接受YouTube頻道「不演了新聞台」的節目主持人朱凱翔「誰來早餐」專訪聊及該話題。

黃國昌表示，現在8席立委都很認真負責，尤其接下來預算會期還有四大預算要審，到明年交接時，立委劉書彬會繼續留任，新一輪不分區立委也會接著上任，但無論如何「不可能閒」；不要以為黨讓他們當立委，是上去當官的，一定要準備好，表現不能不符合社會期待、不符合小草要求。

朱凱翔詢問，會像民眾黨前黨主席柯文哲一樣每天早上晨會磋商立院攻防進度？黃國昌表示，他只要有時間，給的壓力可能會比柯文哲還強，因為柯對國會比較不熟，可能比較客氣，晨會就是跟大家交換一下意見；他對國會很熟，其實只要問提了哪些法案、做了哪些質詢？「那跑不掉的」。

黃國昌提到，民眾黨支持者是自我監督最嚴厲的群體，像之前有黨籍立委想請假，他不會不准，但會提示若表決「少了個燈」，「小草晚上去臉書上問你的時候」答案是什麼？立委通常一聽就取消行程。其實只要事沒做好、該出席沒出息，支持者「訊息」就如雪花般飄來。

黃國昌表示，自己不是說要當鐵血教練，民眾黨是合作的政黨，國會作戰跟地方黨部絕對不是分開的，像嘉義有人亂丟光電板，只要一接到檢舉，第二天就開記者會。朱凱翔追問黃若不在，還有如此戰力？黃回應，新立委們一定要有這樣的戰力，「民眾黨的小草們不是吃素的。」

民眾黨主席黃國昌昨天出席在桃園舉行第三屆第二次黨代表大會。圖／本報資料照片

