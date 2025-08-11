聽新聞
盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了
國民黨主席人選，傳出黨內點名台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政3人，對此，張善政今天上午受訪表示，就國民黨來講，現在最重要的工作是把8月23日反罷免，還有核三重啟公投先做好，這個是當務之急，其他的事情以後再講。
台中市長盧秀燕不參選國民黨主席，傳出黨內點名蔣萬安、侯友宜、張善政3人是「不錯人選」，張善政今天上午前往平鎮區出席兒22公園開工典禮時，回應記者詢問。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
